Bobigny : une boucherie halal qui vendait du porc fermée en urgence Mercredi 8 Janvier 2025





« 100 % halal » après un signalement effectué auprès des autorités.



Ce sont pas moins de 13 infractions aux règles sanitaires qui ont été relevées par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). En outre, « quatorze carcasses de sanglier et plusieurs morceaux de viande de sanglier sous vide ont été retrouvés dans une chambre froide » , a précisé la préfecture. Autant dire que la découverte de porc sur ses étals a choqué celles et ceux qui ont fréquenté plus ou moins régulièrement l'établissement qui se prétendait halal.



La boucherie, fermée jusqu'à nouvel ordre, ouvrira-t-elle de nouveau ses portes ? Une chose est certaine : la confiance entre le gérant et ses ex-clients, lourdement trompés, est rompue. De l'art de prendre ses clients pour des jambons. Une boucherie halal située à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a été fermée en urgence, vendredi 3 janvier, sur arrêté préfectoral pour de nombreux manquements sanitaires mais aussi parce qu'elle vendait du… sanglier, rapporte Le Parisien mardi 7 janvier. La décision a été prise à la suite d'une inspection réalisée fin décembre dans ce commerceaprès un signalement effectué auprès des autorités.Ce sont pas moins de 13 infractions aux règles sanitaires qui ont été relevées par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). En outre,, a précisé la préfecture. Autant dire que la découverte de porc sur ses étals a choqué celles et ceux qui ont fréquenté plus ou moins régulièrement l'établissement qui se prétendait halal.La boucherie, fermée jusqu'à nouvel ordre, ouvrira-t-elle de nouveau ses portes ? Une chose est certaine : la confiance entre le gérant et ses ex-clients, lourdement trompés, est rompue.







