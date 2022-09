Belgique : un enseignant musulman nommé à la direction d'une école catholique

« Les valeurs véhiculées par cette école catholique correspondent à celles que j’ai reçues à la maison,

Respect mutuel, solidarité : ce sont des valeurs humaines. »

« Les écoles d’aujourd’hui, dans un contexte urbain a fortiori, devraient être plus sensibles à la diversité culturelle. Par exemple, il n’est peut-être pas nécessaire de faire courir des jeunes pendant 50 minutes au cours d’éducation physique en plein Ramadan. »

« En histoire aussi

Pendant longtemps, on a enseigné l’histoire de la colonisation d’un point de vue occidental. Désormais, nous savons que l’on peut également analyser les mêmes événements sous un autre angle. Quant aux cours de religion, ils sont aussi idéaux pour enseigner la diversité : non seulement on étudie la religion catholique, mais on en fait aussi un objet d’étude comparative avec les autres religions et convictions. De cette manière, chacun se sent respecté. »

« qu’un musulman ne serait pas accepté localement et politiquement »

Sa foi musulmane peut-elle entrer en conflit avec la vision catholique de l’institution ?explique l’enseignant d’origine marocaine.Dans le détail, Hamid Riffi apporte quelques nuances., ajoute-t-il.Sans le savoir, les dirigeants de l’enseignement catholique de Flandre donnent une petite leçon de tolérance et de courage politique à François Bayrou. Le maire de Pau et président de l’agglomération de Pau est en effet montré du doigt pour avoir défendu l’idéeà la tête de l’ Elan béarnais Pau-Orthez , le club de basket local, sous prétexte que celui-ci est issu d’une institution catholique.Lire aussi :