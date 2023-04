Belgique : les locaux du Collectif contre l'islamophobie saccagés

Les bureaux du Collectif pour l’inclusion et contre l’islamophobie en Belgique (CCIB), installés à Bruxelles, ont été pillés et vandalisés. Ses responsables ont découvert leurs locaux fracturés et saccagés mercredi 5 avril au matin. En pleine campagne de récolte de fonds, l'affaire a de quoi décourager les militants.



« C’est avec effroi que nous avons constaté que le seul bureau ayant été visé (dans l'espace de coworking, situé dans un business center, ndlr) est celui du CIIB. Beaucoup de matériel avec des données sensibles et du matériel de production audiovisuelle ont été dérobés. Ayant lancé une grande campagne de récolte de fonds, le CCIB était particulièrement visible et son adresse est publique, un hasard ? » , s'interrogent les responsables, qui ont communiqué, vidéo à l'appui, l'information sur les réseaux sociaux.