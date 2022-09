Bas-Rhin : la procédure de fermeture d’une salle de prière musulmane à Obernai lancée

« cautionner »

« Ils n’ont pas d’imam officiel, une personne s’est érigée ce rôle-là. Et cette personne n’est pas formée du tout, ce qui fait que son discours est en déphasage avec la réalité française »

« C’est vraiment navrant d’avoir recours à des personnes qui n’ont aucune compétence religieuse pour pouvoir diriger une prière ou orienter et encadrer spirituellement les fidèles. »

« séparatisme »

La procédure engagée par la préfète du Bas-Rhin prévoit une phase contradictoire de dix jours pendant laquelle l’association gestionnaire de la mosquée peut faire valoir ses observations avant une éventuelle fermeture, dont la durée ne peut excéder six mois. L’association est par ailleurs accusée deles propos et les agissements de cet imam, en vertu du fait qu’elle ne les a jamais condamnés ou modérés.Selon France 3 Alsace, seule une quinzaine de personnes fréquenteraient cette mosquée., précise même Saïd Aalla, président de la Grande Mosquée de Strasbourg.Sur les 2 623 mosquées et salles de prière que compte la France selon un décompte du ministère de l'Intérieur, 76 ont été mises sous surveillance début 2021. Au total, 23 lieux de culte ont été fermés en deux ans pour cause deLire aussi :