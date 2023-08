Barbie, un succÃ¨s mondial censurÃ© en AlgÃ©rie et au KoweÃ¯t

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Barbie, un succès mondial censuré en Algérie et au Koweït Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 16 Août 2023 à 07:00





L’Algérie a décidé de retirer le film Barbie de ses cinémas pour « atteinte à la morale » . Le film de Greta Gerwig avait tout de même été diffusé trois semaines. Le ministère algérien de la Culture n'a, jusqu'à présent, pas fait de communiqué pour préciser les raisons de l'interdiction.



« L’Algérie a fini par être gagnée par la polémique sur Barbie à cause de scènes destinées à un public adulte » et d’allusions à l’homosexualité, selon le site algérien TSA, en indiquant que le film avait été retiré « discrètement des salles de cinéma » dimanche 13 août.



Avant ce retrait critiqué en Algérie, le Koweït a interdit, jeudi 10 août, la diffusion du film pour « atteinte à la morale publique » . Au Liban, le ministère de la Culture a aussi demandé pareille décision, estimant que Barbie , dont la sortie était prévue le 31 août, fait « la promotion de l’homosexualité et du changement de sexe » et qu'il va « à l’encontre des valeurs morales et religieuses au Liban » .



Le long métrage, qui est tout de même à l'affiche en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, fait un carton au box-office mondial. Dépassant le milliard de dollars de recettes depuis sa sortie en juillet, une première pour une réalisatrice, Barbie fait desormais partie du club des plus grands succès de l'histoire du cinéma.