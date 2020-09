Sur le vif Bangladesh : une explosion au gaz dans une mosquée fait 26 morts Rédigé par Lina Farelli | Lundi 7 Septembre 2020 à 10:45









Ceux qui ont pu s’échapper de la boule de feu provoquée par l’explosion se sont jetés dans un égout à ciel ouvert mais tous n’ont pas eu la même chance.



Le dernier bilan humain fait état d’au moins 26 morts dont l’imam ainsi que le muezzin, celui qui fait l’appel à la prière, et son fils. Une dizaine de personnes gravement brûlées sont encore dans un état critique.



Selon les premiers éléments de l’enquête, l’explosion serait dû à une fuite de gaz et une étincelle provoquée par un climatiseur. L'explosion a provoqué la colère de la population, rapporte l’AFP, le comité en charge de la mosquée ayant affirmé que la société publique de distribution du gaz avait demandé un pot-de-vin pour réparer rapidement les fuites.



Lire aussi :

Bangladesh : les Ahmadis accusent des fanatiques d’avoir déterré un bébé pour le jeter

Des funérailles islamiques accordées à une prostituée, une première au Bangladesh Un terrible drame s’est noué dans la soirée du vendredi 4 septembre dans une mosquée, de Narayanganj, près de la capitale Dacca, au Bangladesh. C’est en pleine prière du soir qu’une explosion au gaz a surpris les fidèles présents dans le lieu de culte.Ceux qui ont pu s’échapper de la boule de feu provoquée par l’explosion se sont jetés dans un égout à ciel ouvert mais tous n’ont pas eu la même chance.Le dernier bilan humain fait état d’au moins 26 morts dont l’imam ainsi que le muezzin, celui qui fait l’appel à la prière, et son fils. Une dizaine de personnes gravement brûlées sont encore dans un état critique.Selon les premiers éléments de l’enquête, l’explosion serait dû à une fuite de gaz et une étincelle provoquée par un climatiseur. L'explosion a provoqué la colère de la population, rapporte l’AFP, le comité en charge de la mosquée ayant affirmé que la société publique de distribution du gaz avait demandé un pot-de-vin pour réparer rapidement les fuites.Lire aussi :