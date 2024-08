Sur le vif Bangladesh : des groupes d'étudiants musulmans protègent les temples hindous Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Jeudi 8 Août 2024 à 06:00





Le Bangladesh est sous tension depuis des semaines, jusqu'à provoquer la démission et la fuite vers l'étranger de la Première ministre Sheikh Hasina après d'importantes manifestations d'étudiants qui ont fait au moins 300 morts dans le pays. Ils protestaient contre la politique des quotas dans la fonction publique, jugée discriminatoire.



A l'annonce de la démission du gouvernement, des manifestations de joie ont éclaté mais plusieurs ont mal tourné. Des temples hindous ainsi que des commerces et des propriétés appartenant à cette minorité religieuse ont ainsi été attaqués par des émeutiers. Des morts ont même été signalés. Vus comme des partisans de Sheikh Hasina et de son parti, la Ligue Awami, les hindous, qui comptent pour 8 % de la population au Bangladesh, s'inquiètent terriblement de la tournure des évènements dans un pays à forte majorité musulmane.



Des organisations de défense des droits humains et des diplomates ont aussi fait part de leurs grandes inquiétudes. « Nous appelons de toute urgence toutes les parties à faire preuve de retenue, à rejeter la violence communautaire et à défendre les droits de tous les Bangladais » , ont fait savoir les chefs de mission de l'Union européenne au Bangladesh.



En parallèle des appels au calme et à la non-discrimination lancés par des responsables de l'opposition, des collectifs souvent composés d'étudiants s'organisent ces derniers jours pour protéger des temples hindous. Des images de personnes visiblement musulmanes veillant devant des lieux de culte hindous témoignent de cet élan de solidarité interreligieuse.



C'est d'un retour au calme général dont le pays a néanmoins besoin. Après la fuite vers l'Inde de l'ex-dirigeante du Bangladesh, fille du héros de l'indépendance du Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, un gouvernement intérimaire a été désigné avec, à sa tête, le Prix Nobel de la paix Muhammad Yunus. Son premier defi sera alors de veiller à rétablir l'ordre et la paix sociale.





Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur



SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !