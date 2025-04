Bagnols-sur-Cèze : la justice ordonne à une association musulmane de quitter la mosquée

Plus d'un an après l'expulsion de l'imam Mahjoub Mahjoubi, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné fin mars à l'Association des musulmans du Gard rhodanien (AMGR) de quitter les lieux servant de mosquée et où l'imam officiait, à Bagnols-sur-Cèze.Tout juste après l'expulsion de Mahjoub Mahjoubi vers la Tunisie en raison de ses prêches jugés radicaux, la municipalité avait résilié le bail emphytéotique de 18 ans accordé à l'AMGR, enjoignant celle-ci de partir du bâtiment communal qui abritait la mosquée At-Tawba. L'association s'y refusait, mais la justice lui a donné tort. Selon France Bleu, elle lui a laissé six mois pour faire ses valises et doit en outre verser 2 500 euros à la mairie.L'AMGR devra désormais trouver un autre lieu où réunir ses fidèles. Quelque 600 personnes pouvaient se réunir dans le bâtiment qu'elle occupait depuis quelques années.Lire aussi :