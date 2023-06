SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Avec la dictée géante aux Champs-Elysées, le combat contre l'illettrisme en lumière Rédigé par Lina Farelli | Lundi 5 Juin 2023 à 07:30









Sur les 40 000 personnes inscrites, plus de 5 000 ont été tirées au sort pour participer à la dictée géante. Les participants, petits et grands, ont été répartis sur trois sessions au cours de l’après-midi. Sous le soleil, chacun a fait de son mieux pour faire le moins de fautes d’orthographes aux textes lus, tour à tour, par le journaliste littéraire, Augustin Trapenard, l'autrice Katherine Pancol et l'adjoint à la mairie de Paris en charge des Sports, Pierre Rabadan.



« Après les premières dictées dans les cités en 2013, les dictées de l'Euro 2016, les deux dictées au Stade de France et enfin la dictée de l'espace avec Thomas Pesquet, c'est un événement exceptionnel que vous pourrez vivre » , annonçait l’écrivain Rachid Santaki, organisateur de dictées publiques à travers la France depuis 2013. Ce fut effectivement exceptionnel puisque la dictée aux Champs-Elysées – la première session – a accueilli près de 1 700 personnes dont 1 397 ont été officiellement reconnues par le Guinness World Records.



Rachid Santaki était déjà détenteur d’un record mondial pour la dictée organisée au Stade de France en 2018 avec 1 473 participants, et il n’est pas prêt de s’arrêter. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), ce phénomène touche 2,5 millions de personnes en France, soit 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans.



