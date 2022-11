Au Danemark, un club de motards juifs et musulmans pour promouvoir l'amitié

« Nous faisons cela pour nous assurer que cela ne se reproduira plus, et nous ferons de même si quelqu'un (profane) le cimetière musulman… ou même un cimetière bouddhiste ou chrétien »

« rechercher le dialogue, la paix, la collaboration et la construction de ponts »

« Nous trouvons de bons amis, apprenons à nous connaître et comblons les lacunes que nous pensions exister, mais nous avons réalisé qu'elles n'existaient pas du tout. »

Lorsque les 80 tombes du cimetière juif de Randers, au nord du Danemark, ont été découvertes profanées en 2019, lors de la commémoration de la nuit de Cristal, le choc fut immense pour la communauté juive du pays. L'odieuse œuvre d'un groupe néo-nazi. Depuis, tous les ans, le cimetière reçoit la visite de gardiens improbables les 9 et 10 novembre, à la date anniversaire du progrom antijuif de 1938, celui d'un club de motards juifs et musulmans.MuJu & Co a été créé aux lendemains de la profanation. Réunies par le même amour de la moto, des personnes de confession juive, musulmane et leurs alliés ont fondé ce club interreligieux., raconte à The Times of Israel Sohail Asghar, cofondateur et vice-président de MuJu & Co.L'association se rassemble en d'autres occasions et en d'autres lieux, là où on n'attend pas des motards, reconnaissables à leurs vestes en cuir. Devant un cimetière juif un jour, une mosquée de Copenhague un autre... Ensemble, ils participent à des fêtes religieuses juives et musulmanes et organisent des voyages comme au Mémorial d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, cette année 2022, à l'initiative de membres musulmans du club.L'initiative vise à, déclare le cofondateur Dan Meyrowitsch.Lire aussi :