Athena : le choc des images sans le poids des mots

On lira la dédicace faite, dans la séquence en fin de film, à feu DJ Mehdi, qui a perdu la vie en 2011 à cause d’une rupture absurde de mezzanine en plexiglass entrainant sa chute mortelle. On ne peut s’empêcher de faire le lien. La conquête fulgurante de la carte et de ses territoires de platines déjà bien entamée qu’il est déjà appelé par son Créateur. Mektoub !



Mais là, il n’y avait pas d’Alexandre le Grand. Juste des CRS pris au piège par la ruse de Karim (rôle tenu Sami Slimane, véritable révélation du film), l’un des frères dont l’apparence va progressivement prendre l’allure d’un Christ ayant abandonné l’amour tellement qu’il est rongé par la douleur et la vengeance. Une ruse peut en cacher une autre. L’ultime ruse bien imbriquée comme une poupée russe induit tout le monde en l’erreur. Elle est l’œuvre de militants de l’extrême droite qui ont tout intérêt à créer les conditions d’ « ensauvagement » des quartiers. L’art de la guerre ne s’accorde pas avec la sagesse attribuée à la déesse Athéna.