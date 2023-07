SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Points de vue Après la mort de Nahel, les responsables des cultes en France parlent d'une seule voix Rédigé par Conférence des responsables de culte en France (CRCF) | Samedi 1 Juillet 2023 à 07:30

Alors que les tensions sont encore des plus vives en France après la mort du jeûne Nahel à Nanterre, les membres de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) ont lancé, vendredi 30 juin, un appel au dialogue et à l'apaisement devant la multiplication des émeutes urbaines.



Responsables religieux de France et engagés depuis longtemps pour la concorde et la fraternité, en ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays, nous voulons en appeler ensemble au dialogue et à la paix.



Nous partageons la douleur de la famille de Nahel et prions pour elle, tout spécialement pour sa maman Nous entendons les souffrances et les colères qui s'expriment.



Nous affirmons aussi d'une seule voix que la violence n'est jamais un bon chemin.



Nous déplorons vivement les destructions d'écoles, de magasins, de mairies, des moyens de transport... Les premiers à souffrir des conséquences de cela sont justement les habitants, les familles et les enfants de ces quartiers.



Dans ces moments difficiles, nous appelons à la sauvegarde et la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l'ordre qui ont tant donné lors des épreuves que notre pays a traversées



Nous encourageons nos gouvernants et les élus de la Nation à oeuvrer ensemble, avec responsabilité, pour ramener la justice et la paix.



Que tous les croyants soient aujourd'hui plus que jamais des serviteurs de la paix et du bien commun. Nous sommes tous ensemble disponibles pour y contribuer.

Les responsables de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Demetrios Ploumios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France (FPF), Antony Boussemart, président de l'Union bouddhiste de France (UBF)



