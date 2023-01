Sur le vif Après l'attaque contre deux églises, les musulmans d'Espagne expriment leur solidarité envers les catholiques Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 27 Janvier 2023 à 11:00





Un sacristain a été tué et un prêtre grièvement blessé dans une attaque à l’arme blanche dans la soirée du mercredi 25 janvier. L’attaque a eu lieu dans deux églises d’Algésiras, une ville portuaire d’Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’assaillant aurait crié « Mort aux chrétiens ! » et « Allah est grand » au moment de brandir une machette, selon la presse espagnole. Vers 19h, il est entré dans l’église Saint-Isidro et a attaqué un prêtre à coups de machette. « Il s’est ensuite rendu à l’église Notre-Dame de La Palma où il s’en est pris au sacristain, après avoir causé divers dégâts » , précise un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur.



L’auteur présumé de l’attaque est un Marocain de 25 ans en instance d’expulsion en raison de sa situation irrégulière depuis le mois de juin 2022, précise le ministère. L'individu, qui a vite été interpellé après s'être caché dans une troisième église, « n’a pas d’antécédents pénaux ou en matière de terrorisme en Espagne ou dans des pays alliés » et n’était pas surveillé par les services espagnols. Une enquête, dirigée par l'Audience nationale, le tribunal en charge des affaires de terrorisme en Espagne, a été ouverte pour « faits présumés de terrorisme » .

Des responsables religieux unis « ses plus sincères condoléances aux proches du sacristain mort lors de la terrible attaque d’Algésiras » et souhaité « un prompt rétablissement aux blessés » . Le maire d’Algésiras a décrété une journée de deuil national et a invité les habitants à se rassembler pour condamner cette attaque, à midi, le lendemain, devant l’église près de laquelle a été tué le sacristain.



Du côté des cultes, l’épiscopat a demandé aux Espagnols de ne pas « démoniser » la communauté musulmane après cette odieuse attaque. Pour sa part, la communauté musulmane locale a dénoncé des « actes criminels (qui) ternissent la coexistence dont notre société a toujours joui à Algésiras » .



« Ce terrorisme est un fléau issu d'une idéologie extrémiste, il n'adhère à aucune religion et encore moins à l'islam. Nous voulons rappeler ici que la grande majorité des victimes de ce terrorisme sont des musulmans » , a fait savoir la Fédération musulmane d’Espagne (FEME), qui a témoigné de sa solidarité envers « (ses) frères catholiques » . Elle a appelé les musulmans d'Espagne à « serrer les rangs contre ce terrorisme et à se joindre au reste de la société espagnole pour empêcher les terroristes et les extrémistes de toutes sortes de réussir dans leur tentative de créer des divisions et des fractures au sein de la société ».



Lire aussi :

Espagne : un grand quotidien condamné pour « atteinte à l'honneur et à l'image » de quatre musulmans

Sur Twitter, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a adresséet souhaité. Le maire d’Algésiras a décrété une journée de deuil national et a invité les habitants à se rassembler pour condamner cette attaque, à midi, le lendemain, devant l’église près de laquelle a été tué le sacristain.Du côté des cultes, l’épiscopat a demandé aux Espagnols de ne pasla communauté musulmane après cette odieuse attaque. Pour sa part, la communauté musulmane locale a dénoncé des, a fait savoir la Fédération musulmane d’Espagne (FEME), qui a témoigné de sa solidarité envers. Elle a appelé les musulmans d'Espagne àLire aussi :