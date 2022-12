Sur le vif Espagne : un grand quotidien condamné pour « atteinte à l'honneur et à l'image » de quatre musulmans Rédigé par Lina Farelli | Mardi 6 Décembre 2022 à 12:30





« atteinte à l'honneur et à l'image » d'un imam et de trois autres musulmans après avoir utilisé en 2019 une photo d'une réunion pour illustrer l'arrestation d'un terroriste présumé. Selon



ABC avait publié le 17 avril 2019 un article sur l’arrestation d’un terroriste présumé en l’illustrant par une photo des quatre victimes Youssef Zian, Mohammad Alhamed, Ndemba Mbaye Samb et Mohammad Idrissi Alcaraz. La publication de l'image des victimes, qui n’était « pas nécessaire pour illustrer l'information » , était « disproportionnée et manifestement préjudiciable à leurs intérêts » , d’autant que la mention « Terrorisme jihadiste » en légende de la photo « opérait comme une sorte de lien de l'image avec le crime » , précise



Après le tribunal de grande instance de Séville qui avait reconnu le « préjudice moral » et « l’atteinte à l’honneur et à l’image de quatre citoyens » , c’est la chambre civile du Tribunal suprême en Espagne qui a reconnu ABC coupable, estimant . Les plaignants ont salué la nouvelle décision.



Riay Tatary, une figure historique de l'islam en Espagne, mort du coronavirus