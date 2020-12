Psycho Anna : « Après sa trahison, mon mari est revenu mais je n’arrive pas à lui pardonner » Rédigé par Sabah Babelmin | Mardi 1 Décembre 2020 à 08:00





Mon mari m'a trahi, hélas, il y a maintenant plus de 10 ans, j'étais enceinte de notre premier garçon. Il a continué à fréquenter une femme pendant des années mais je n'ai jamais voulu vraiment le quitter.



Depuis trois ans, il a changé. Il a repris la prière et il est présent pour nous, aussi bien financièrement que physiquement. Cependant, je n'arrive pas à ne plus avoir mal. J'ai comme un vide en moi quand je pense à sa relation avec elle, comme un gouffre qui aspire… J'aimerais lui pardonner sincèrement et à elle aussi car, pendant toutes ces années, elle m’appelait, m'envoyait des photos, venait me voir…



Comment faire pour ne plus avoir cette douleur en moi ?

Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Anna,



Cette histoire est vraiment intrigante. Vous écrivez que, pendant des années, votre mari vous trompait et que cette femme vous appelait et vous envoyait des photos, mais que vous n’arriviez pas à le quitter, et que maintenant qu’il est revenu vers vous, vous n’arrivez pas à leur pardonner et vous en souffrez. Il me semble important de vous faire accompagner pour comprendre ce qui s’est passé. Dans ce trio, qu’est-ce qui se rejouait pour vous ? Il faudrait éclaircir la relation à votre père qui est peut-être à l’origine de ce comportement, à votre mère.



C’est comme si cette femme vous manquait. Qu’est-ce qu’elle représente pour vous, inconsciemment ? On dirait que vous souffrez de ne plus être trahie ! Votre mère a-t-elle été trahie par votre père ? Était-il bigame ? Ne restez pas seule. Je vous invite à demander de l’aide d’un professionnel.

