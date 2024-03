Psycho Amani : « Je me sens différente des autres, il m’arrive de croire que je suis Dieu » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Samedi 9 Mars 2024 à 08:00









Par la suite, j’ai cru que j’étais Dieu, que je n’étais plus humaine. Lorsque je voyais des chats, j’avais l’impression qu’ils étaient des esprits. Je me sentais vide, ne sachant plus différencier le vrai du faux, n’étant plus douée de logique. L’astrologie aussi m’a fait douter. Cette impression d’être Dieu, dans ma tête, ne me quitte pas. Par exemple, lorsque je pense à mon prof d’histoire, en troisième, et à mes cours de latin, bien que je sache que Rémus, Romulus et même Cupidon sont des créatures mythologiques, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils sont de nature divine.



Je me suis sentie longtemps déconnectée de la réalité. Aussi, je suis devenue accro à ces idées, ce qui m’a considérablement affectée. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus qui je suis, j’ignore en quoi je crois. J’angoisse, je déprime, j’ai toujours envie de sortir, de ne pas rester chez moi. Pendant un temps, j’ai cessé d’aller en cours, mes pensées illogiques ont réussi à s’organiser selon leur logique propre… Je suis détruite, j’ai même des envies de suicide, je me sens différente des autres.



Mon dernier espoir est de me dire que je suis atteinte d’un problème d’ordre psychologique, que je pourrais en guérir et revenir à la normale.



J’ai toujours besoin d’aller sur mon téléphone et de faire des recherches. Je vais sur Chat GPT et lui pose ce type de questions « bêtes » : « Cupidon existe-t-il ? », « Je ne suis pas Dieu quand même ? » Je ne me rends même plus compte de la gravité de mes propos et de mes pensées.



Abdelnour Zahrali, psychanalyste Chère Amani,



La première chose qui me semble évidente en vous lisant, c’est que vous êtes très intelligente. Vous décrivez très bien ce qui vous arrive, ce que vous ressentez, et les difficultés auxquelles vous faites face. Le savoir qui va vous être utile pour aller mieux est entre vos mains. Je ne crois pas qu’il soit intéressant pour vous de penser que ce qui vous tourmente vienne de l’extérieur. Nos pensées, notre mental, sont tout à fait capables de fabriquer du waswas . Il se trouve beaucoup de choses à l’intérieur de nous que nous ne connaissons pas, parce que nous n’avons pas pu ou voulu les voir, parce qu’on nous a interdit de les voir, parce qu’elles nous font trop souffrir par exemple.



Il y a aussi des choses dont nous avons hérité sans le savoir, et des choses que nous avons perçues sans que cela passe par notre pensée, nous sommes des êtres complexes. Longtemps, nous avons considéré comme des maladies un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnements pouvant se manifester. Or dans la plupart des cas, il s’agit de symptômes, c’est-à-dire de réactions à ce que nous avons vécu, à ce qu’on nous a fait. Il n’est pas toujours facile de regarder cela en face, ce que l’on a vécu, ce que l’on nous a fait. Nous avons par exemple un interdit moral à remettre nos proches en question, ou certaines personnes exerçant une autorité ou une influence sur nous.



Ainsi, lorsque nous ne nous sentons pas bien, nous ne pouvons pas toujours réaliser clairement d’où cela vient. Dans de tels cas, le corps va prendre le relais et se mettre à parler à l’aide de symptômes qui ont bien souvent un sens, symbolique. Ou bien le psychisme va réagir, parfois violemment, ce qui peut aller jusqu’à nous faire entendre des voix par exemple. Si on les imagine venant de l’extérieur, on risque de vouloir les combattre, mais si on pense qu’elles veulent nous dire quelque chose, que c’est une partie de nous qui essaie de nous secouer, de s’exprimer, nous pouvons écouter, nous montrer patient, comme avec un enfant en colère par exemple, ce qui va lui permettre de se calmer, car il se sentira enfin écouté.



Le fait que vous ayez pu croire que vous souteniez Israël, alors que votre environnement doit certainement penser le contraire, le fait que vous ayez pu croire que vous étiez Dieu alors qu’il n’y a que des humains autour de vous, le fait que vous ayez pu voir les choses différemment des autres, tout cela pourrait exprimer par exemple une volonté profonde, un besoin refoulé de vous extraire de votre quotidien dans lequel vous ne vous sentez peut-être pas bien. Je dis cela à titre d’exemple, pour que vous puissiez comprendre comment nous pouvons fonctionner parfois.



A la fin de votre message, vous avez fait un lapsus. Vous avez écrit « Je n’arrive plus à me dissocier ! » au lieu d’écrire peut-être « Je n’arrive plus à me rassembler, à me retrouver, en accord avec moi-même » , ce qui montre justement que quelque chose vous a forcé à vous dissocier, à vous scinder en deux ! Généralement, on fait cela pour se préserver, car dans certaines situations qui peuvent être pénibles, insupportables, il n’est pas possible de rester entier, unifié, alors une partie de nous se coupe, se sépare, afin de pouvoir survivre à cette situation trop pénible.



Il est très difficile de comprendre seul-e ce qui nous arrive lorsque nous réagissons ainsi. Je vous conseille fortement d’aller voir un-e personne neutre et bienveillante, à laquelle vous pourrez parler sans retenue et qui vous écoutera sans vous juger, comme savent le faire les psychanalystes par exemple. Cette partie de vous qui s’est révoltée pourra être entendue, comprise, et apaisée, inshaAllah.



