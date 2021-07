Sur le vif Albanie : une attaque au couteau survient dans une mosquée en plein Ramadan Rédigé par Myriam Attaf | Mardi 20 Avril 2021 à 13:00









L’homme, suspecté d’avoir une santé mentale fragile et souffrant de dépression selon des propos tenus par son père auprès d’un média local, est entré dans le lieu de culte « vers 14h30 (...) dans des circonstances peu claires » et blessé cinq personnes âgés de 22 à 35 ans dont les jours ne sont heureusement, pas en danger, a indiqué la police dans un communiqué. Les forces de l’ordre ont déclaré avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’attaque et le mobile de Rudolf Nikolli, qui était recherché pour une autre attaque au couteau survenue au mois de mars.



« Je prie Dieu Tout-Puissant de guérir nos blessés. J'espère que ce n'était pas un acte terroriste, mais un acte commis par un déséquilibré » , a déclaré l’imam de la mosquée, Ahmed Kalaja, précisant que l'assaillant s’est rendu dans le lieu de culte à un moment de grande affluence en plein de mois de Ramadan. « Nous demandons aux instances compétentes de clarifier au plus vite cet événement qui a blessé les croyants pendant ces jours de Ramadan » , a affirmé, pour sa part, Bujar Spahiu, le leader de la communauté musulmane albanaise.



Suite à cet acte, « Nous prions Dieu pour vous tous, qui vivez le mois de Ramadan, pour les blessés, pour votre communauté et pour tous les Albanais afin que la paix et la bonté règnent dans nos cœurs et que de tels événements ne se reproduisent plus » , a-t-il partagé.



