Accident mortel sur l'A7 : avec l'émotion, la solidarité au rendez-vous Jeudi 23 Juillet 2020





Les premières conclusions de l'expertise sont sans appel : le terrible accident qui a coûté la vie à cinq enfants sur l’A7 fait suite à une grave défaillance technique causée par la casse du turbo du véhicule, provoquant un emballement puis l’incendie du moteur, a fait savoir le procureur de Valence, Alex Perrin, mercredi 22 juillet., a-t-il affirmé.L’avocat de la famille a fait part auprès de BFM TV de, estimant que le constructeur automobile Renault. Il, a-t-il précisé sur France Info.A ce jour, trois des quatre personnes rescapés du drame, deux adultes et un enfant, sont toujours dans un état critique. Une cérémonie religieuse à la Grande Mosquée de Lyon en faveur des victimes de l’accident a été organisée mercredi 22 juillet, réunissant plusieurs centaines de fidèles venus prier et présenter leurs condoléances à l'un des pères des victimes.

Accident sur l’A7 : une famille brisée, une prière pour les défunts prévue à la Grande Mosquée de Lyon Des cagnottes en ligne ont été très tôt lancées pour soutenir la famille endeuillée. Une première cagnotte initiée par l'équipe enseignante de l'école privée musulmane Hanned, à Argenteuil (Val d’Oise), où étaient scolarisés deux des enfants décédés, a réuni quelque 75 200 € en un jour.Au lendemain du lancement de la cagnotte, l'équipe enseignante a annoncé sa décision de remettre la gestion de la cagnotte aux proches afin que les familles puissent la récupérer., a-t-elle précisé. Cette seconde cagnotte , a déjà réuni près de 60 000 € avec l’aide d’environ 2 500 personnes., fait-on savoir. Au total, il a donc pu être collecté à ce jour 135 000 €, signe d'un bel élan de solidarité en faveur d'une famille brisée à jamais par une tragédie de la route.Lire aussi :