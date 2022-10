Société A Goussainville, la mosquée à l'initiative d'une opération propreté dans la ville Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 25 Octobre 2022 à 11:00

L'association gestionnaire de la mosquée de Goussainville a organisé, dimanche 23 octobre, une opération de ramassage des déchets à travers la ville. Une initiative citoyenne à laquelle les jeunes ont été particulièrement impliqués et qui ne peut qu'être appréciée des habitants.



« Une action en faveur de l’environnement à travers un ramassage de déchets en famille, entre amis » , a présenté sur ses réseaux sociaux l’association cultuelle. Le pôle social, qui se charge habituellement d’organiser des maraudes et de distribuer des colis alimentaires aux plus démunis, en est à l’initiative.



Cette opération a été précédée d’une action de sensibilisation des participants, majoritairement des enfants fréquentant les cours d’arabe de la mosquée, à l’importance de la propreté, du tri des déchets et de la protection de la planète, explique à Saphirnews un membre actif de la mosquée ayant participé au ramassage.



Pour cette première édition de « Ma ville propre » , ce sont des dizaines de jeunes, accompagnés de plusieurs parents et encadrants, qui ont ainsi sillonné les quartiers goussainvillois. « On a organisé les équipes et elles ont été réparties ensuite dans chaque quartier », nous explique le bénévole de 24 ans. A l’issue d’une opération qui a duré 1h30, ce sont plusieurs dizaines de sacs poubelles qui ont été remplis. Impossible de savoir combien de kilos ont été collectés mais « on a ramassé énormément de déchets car les éboueurs ne travaillent pas le week-end » , a-t-il affirmé.



La mairie avait été prévenue en avance de l’opération : leurs services sont venus lundi 24 octobre ramasser les poubelles déposées près de la mosquée, constatant sans doute par la même occasion que Goussainville était plus propre grâce à l’engagement citoyen de musulmans soucieux de la bonne tenue de leur ville et de l'environnement.



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur