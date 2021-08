Psycho Yahya : « J’aime ma femme mais notre vie sexuelle est très pauvre et j’en souffre » Rédigé par Sabah Babelmin | Samedi 15 Mai 2021 à 08:00





Je suis marié depuis huit ans, mais je suis avec ma femme depuis 17 ans. Nous avons trois magnifiques enfants.



Je n’arrive plus à comprendre ma femme, j’ai l’impression qu’elle n’a pas les mêmes envies que moi. Notre vie sexuelle est très pauvre. Vraiment, si je devais mettre une note sur 10 je dirai 3,5, car elle n’a presque jamais envie de moi, j’ai l’impression de la supplier pour qu’on fasse l’amour. On peut passer deux semaines sans rien faire avec, pour prétexte, qu’elle est fatiguée ou bien qu’elle a la flemme, car elle doit faire les grandes ablutions pour pouvoir faire la prière ensuite.



Je sais qu’elle ne me trompe pas mais je me pose plusieurs questions car, à notre âge normalement, nous devons avoir une vie sexuelle plus active. Aussi, dès que je la touche par exemple les partis intimes ou les seins, elle me dit d’enlever mes mains.



Plusieurs fois je lui demande si elle est heureuse avec moi et elle me répond « oui ». Moi, je ne veux pas aller voir ailleurs car je ne veux pas briser mon couple, ma vie de famille, mais cette situation me travaille énormément.



Je ne sais pas vraiment quoi faire car j’accepte ses décisions, je ne veux pas la forcer mais, quand on fait l’amour, j’ai l’impression qu’elle le fait par obligation.

Sabah Babelmin, psychanalyste Cher Yahya,



Apparemment, votre femme n’aime pas ou a beaucoup de mal avec le sexe et trouve toujours des prétextes pour l’éviter, alors que vous êtes en demande et en manque. Vous écrivez que vous vous connaissez depuis 17 ans, bien que mariés seulement depuis huit ans, j’ai l’impression que le lien est très fort entre vous malgré ces problèmes, et qu’il y a une sorte d’amitié forte qui s’est installée entre vous. Est-ce que votre femme a le même âge que vous ?



Elle vous donne des prétextes à chaque fois, vous avouez avoir l’impression qu’elle fait l’amour avec vous juste pour vous faire plaisir, par devoir d’épouse et non pour son propre plaisir, et vous avez raison de vous poser des questions.



En dehors du fait qu’elle vous dit qu’elle est heureuse avec vous, lui avez-vous parlé de votre frustration d’homme amoureux de sa femme ? Vous avouez que vous n’avez pas envie d’aller vous satisfaire ailleurs. Peut-être qu’il est important de le lui dire aussi pour qu’elle mesure sa chance et le respect que vous lui portez. Beaucoup de femmes nous écrivent pour se plaindre de leur mari volage !



Vous dites aussi qu’elle vous empêche de lui caresser les seins ou ses parties intimes. Peut-être que c’est à vous de faire son éducation sexuelle et de l’aider à être plus à l’aise avec vous.



Si, après toutes ces tentatives, rien ne change, il est important d’aller consulter un médiateur ou un thérapeute de couple pour vous aider à vous en sortir.



