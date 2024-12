Sur le vif Vidéos racistes et islamophobes : face au scandale, une école de commerce réputée de Grenoble réagit Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 11 Décembre 2024 à 11:00









Malgré ce classement sans suite, les dirigeants de l'école, qui ont indiqué avoir été « choqués et scandalisés » par des vidéos « honteuses, irrespectueuses et intolérables » , ont pris « des mesures disciplinaires fermes » contre les étudiants impliqués. Des vidéos prises fin novembre lors d'une soirée organisée par des étudiants de l’École de management de Grenoble (GEM) ont scandalisé les internautes à leur diffusion sur les réseaux sociaux. Les images témoignent d'actes racistes de la part d'étudiants inscrits dans l'établissement réputé. On y voit l'un d'entre eux faire un blackface, d'autres moquer la religion musulmane en mimant des prières et en mangeant du porc tandis que des versets du Coran sont psalmodiés.Ces vidéos ont été prises dans le cadre de la campagne pour le Bureau des étudiants (BDE), en dehors de l'enceinte des différents établissements de l'école, selon France Bleu Isère Deux listes BDE, interdites depuis, sont concernées par l'affaire qui a amené la direction de l'école de management à faire un signalement à la justice.Le parquet de Grenoble a classé sans suite mardi 10 décembre le signalement car, selon le procureur de la République Eric Vaillant.Malgré ce classement sans suite, les dirigeants de l'école, qui ont indiqué avoir étépar des vidéos, ont priscontre les étudiants impliqués.







