Turquie : une mosquÃ©e vieille de plus de 600 ans dÃ©placÃ©e d'une ville antique (vidÃ©o)

Sur le vif Turquie : une mosquée vieille de plus de 600 ans déplacée d'une ville antique (vidéo) Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 18 Décembre 2019 à 11:17









Cependant, pour les autorités, il est hors de question de voir engloutie la mosquée d’Er-Rizk. Ce lieu de culte, construit à Hasankeyf au XVe siècle, a été déplacé de son site initial, lundi 16 décembre, vers un nouveau parc culturel.

L’édifice vieux de 609 ans, qui ne pèse pas moins de 1 700 tonnes, a dû être placée sur un système modulaire composé de 256 roues, rapporte La ville antique de Hasankeyf, dans le sud-est de la Turquie, va disparaître sous les eaux du Tigre d'ici à 2020, comme des dizaines de villages dans les alentours. En cause, la construction du barrage d’Ilisu, inauguré par Recep Tayyip Erdogan alors qu’il était Premier ministre en 2006.Cependant, pour les autorités, il est hors de question de voir engloutie la mosquée d’Er-Rizk. Ce lieu de culte, construit à Hasankeyf au XVe siècle, a été déplacé de son site initial, lundi 16 décembre, vers un nouveau parc culturel.L’édifice vieux de 609 ans, qui ne pèse pas moins de 1 700 tonnes, a dû être placée sur un système modulaire composé de 256 roues, rapporte Métro. . Le minaret de la mosquée a été déplacée séparément.







Lire aussi :

La plus grande mosquée de Turquie inaugurée avant le début du Ramadan par Erdogan Avant la mosquée d’Er-Rizk, plusieurs autres sites historiques de Hasankeyf ont été déplacés. La construction du barrage hydro-électrique d'Ilusu, qui ne provoque pas l'adhésion des futurs ex-riverains, va impliquer le déplacement de dizaines de milliers de personnes.Lire aussi :