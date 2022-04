Turquie : un musée des civilisations islamiques installé dans la mégamosquée d'Istanbul

Ce vendredi 8 avril, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a inauguré un tout nouveau musée des civilisations islamiques. Installé à l’intérieur des bâtiments adjacents à la mosquée Camlica, la plus grande du pays située dans le quartier d’Üsküdar à Istanbul, ce musée a une surface de 10 000 mètres carré environ. Il rassemble des œuvres issues, entre autres, des collections du palais Topkapi, du Musée des arts turcs et islamiques, de musées archéologiques stambouliotes et du musée local consacré aux tombes.Le nouveau musée présente des pièces uniques couvrant 1 200 ans d’histoire musulmane. Près de 800 pièces retracent le développement des arts islamiques du 7e au 19e siècle dont une grande partie n’avait jamais été montrée au public jusqu’à présent. Le lieu culturel comprend 15 sections thématiques telles que la section des œuvres tissées, des reliques attribuées au Prophète Muhammad et des éléments architecturaux et décoratifs représentatifs de l’art islamique.Les visiteurs auront ainsi la possibilité, rapporte la presse turque, de découvrir les empreintes de pied du Prophète, des morceaux de tissu de la Kaaba, des caftans de sultans, le cahier de note du sultan Mehmet le Conquérant lorsqu’il était enfant ou encore des pièces de monnaie de l’époque ottomane.Les lumières ont été étudiées pour mettre en évidence chaque œuvre installée dans les vitrines derrière lesquelles se trouvent les pièces les plus fragiles du musée. Les meubles de présentation sont étudiés pour protéger les pièces de la poussière et de l’air extérieur tandis que l’air conditionné y maintient une température idéale.Des capteurs mettent en route une alarme au moindre signe d’impact, en cas d’ouverture non autorisée ou de tentative de cambriolage. Le musée est également protégé par 130 caméras de sécurité et deux caméras de reconnaissance faciale.Lire aussi :