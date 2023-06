SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Soumiya : « Mon mari m’humilie et m’insulte devant les enfants » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 3 Juin 2023 à 08:00





Je suis mariée depuis bientôt 18 ans et je viens de donner naissance à mon quatrième enfant. Depuis le début de notre mariage, l’une de mes belles-sœurs a toujours voulu s’immiscer dans ma vie de couple et m’imposer des choix qu’elle n’accepterait pas elle-même. Depuis, il y a eu pas mal d’animosité. Bien sûr, sa mère la suit dans son comportement. Elles ont toujours voulu responsabiliser mon mari sur tout (gestion des soucis familiaux, de la fratrie, etc.). Même lorsque mes beaux-parents étaient au Maroc, je ne pouvais pas aller fêter l’Aïd avec les miens pour accueillir ses frères ! Et j’en passe. Ce qui a donc altéré nos relations.



Malgré tout, j’ai continué à les recevoir et à les inviter dès que je le pouvais. Parfois, nous nous disputions car je ne souhaitais pas les recevoir. Ils se donnaient rendez-vous chez moi sans qu’on le sache, mon beau-frère et ses enfants arrivaient avant même mes beaux-parents ! Et ça, ça m’énervait ! De plus, je n’ai jamais été considérée par sa famille. Même pour mes accouchements, je n’ai rien eu… Bref, aucune considération !



Mon mari, lui, ne retient que les fois où nous nous disputions pour leur venue et il occulte toutes les fois où je les ai accueillis avec plaisir et Dieu sait que je me cassais la tête pour les repas ! A ce jour, mon beau-père est décédé, Allah yrahmo (que Dieu lui accorde la miséricorde, ndlr) et mon mari culpabilise et me lance au visage à chaque dispute qu’il n’a jamais accueilli ses parents avec joie, chose qui est fausse bien sûr !



Sa mère a beaucoup d’influence sur lui. Durant la maladie de mon beau-père, ma belle-mère m’ignorait complètement, elle ne me disait même pas bonjour quand je venais leur rendre visite. Pourtant, mon mari était au chevet de son père au quotidien.



Mon mari m’ignore depuis une semaine car sa mère est venue à la maison et le premier jour, je n’ai pas réussi à être agréable vu que l’on s’est quitté lorsqu’elle ne répondait même pas à mon salam.



Auriez-vous des conseils pour gérer les disputes à ce sujet ? De plus, mon mari m’a humiliée et insultée devant mes enfants à la dernière dispute. Et le pire, c’est que c’est lui qui m’ignore ! Comment je dois réagir à cela ? Merci pour tous vos conseils et merci de me lire.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Vous donner des conseils pour gérer vos disputes, dites-vous. Voilà qui est bien embarrassant. Cela serait très présomptueux de ma part au vu de votre courrier, car il me manque bien des éléments pour rester objective.



Cependant, vous précisez que cela fait 18 ans que vous êtes mariée. Franchement, au bout de tout ce temps, vous n’avez pas encore trouvé le moyen de communiquer calmement avec votre mari pour l’amener à comprendre votre point de vue ? Cela pose question. Lui semble pris, comme bien des hommes, dans une relation d’emprise avec sa famille d’origine, bien qu’il soit père de quatre enfants, alors que son rôle serait de faire respecter votre place d’épouse et de mère. Je comprends votre désarroi, mais peut-être avez-vous été trop soumise dès le début et accepté une situation dans laquelle vous vous retrouvez enfermée aujourd’hui. Que vous dire ? C’est toute une éducation à refaire.



Votre courrier pourrait laisser penser que vous ne savez pas vous faire respecter. Ce serait peut-être sur ce point qu’il vous faudrait vous remettre en cause. Vous respecter vous-même pour que les autres vous respectent. C’est aussi un exemple à donner à vos enfants. Il n’est pas normal qu’un père insulte la mère de ses enfants, et devant eux de surcroît. Vous ne devez pas l’accepter. Mettez-vous dans une pièce différente si c’est possible pour régler vos conflits, les enfants se sentent insécurisés quand les parents s’affrontent devant eux.



En ce qui concerne votre belle-mère et votre belle-sœur, selon moi ce serait à votre mari de vous défendre devant elles, mais là, depuis 18 ans elles ont pris de mauvaises habitudes avec vous.



La clé du changement ne peut passer que par votre prise de conscience de ce qui ne va pas dans votre comportement pour qu’on vous traite de cette manière. Il y a là de quoi réfléchir, n’est-ce pas ?



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com