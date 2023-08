Sameh : Â« Je nâ€™en peux plus de cette "mÃ¨re" qui ne m'a jamais aimÃ©e Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Sameh : « Je n’en peux plus de cette "mère" qui ne m'a jamais aimée » Rédigé par Lalla Chems En Nour | Samedi 19 Août 2023 à 08:00





J'ai récemment raccroché le téléphone avec ma mère, 60 ans, elle me racontait sa énième dispute avec mon père. Ils vivent tous les deux en Algérie. Ma mère a acheté il y a quelques années un appartement et mon père vit dans la maison de son père dans un village à 20 kilomètres de chez ma mère. Elle m'a longuement expliqué pourquoi elle ne veut pas vivre avec lui, qu'il n'était pas bien et surtout qu'il ne m'aimait pas. L'histoire qu'elle m'a racontée, je la connaîs depuis presque 30 ans, mon âge.



Mes parents ont divorcé un an après ma naissance en Algérie. En 2012, ils se sont remis ensemble. Je suis née avec des pieds bots et j'ai grandi en ayant en tête que ma malformation a provoqué le divorce de mes parents, selon la version de ma mère. Je me suis rendue compte avec le temps que cela n'était pas vrai.



Ma grand-mère paternelle m’a amenée en 2004 en France pour avoir des soins adéquats car en Algérie, j'ai été opérée deux fois et cela a raté. J'ai été scolarisée et régularisée, j'ai vécu une enfance très difficile sans maman et sans repères, avec enormément de difficultés et de mal-être par rapport à ma malformation. Avec le temps, j'ai difficilement accepté car ma mère n'a jamais accepté. J'ai quand même réussi à décrocher un bac +2. Ma grand-mère est retournée vivre en Algérie et moi, j'ai mon appartement et j'essaye de m'en sortir malgré une énorme solitude. Je travaille et ne laisse rien paraitre mais je suis en dépression.



Personne ne se préoccupe de moi car je montre une image d'une personne forte. Mais aujourd'hui, je pèse 36 kilos et je ne me supporte plus. Je suis fiancée depuis neuf mois et j'ai un très bon fiancé et futur mari. Mais les problèmes de mes parents me fatiguent, m'épuisent, je n'ai jamais rien reçu d'eux mais, en plus, ils ne m'aident en rien, même pas pour me guider dans les préparatifs (du mariage) mais disons que cela, je peux y remédier.



Ce qui me peine le plus est que ma mère a une atteinte psychologique. Elle est sortie récemment de son deuxième séjour en hôpital psychiatrique. Elle ne reconnaît pas avoir un problème psychologique, elle ment énormément, fait des crises et insulte les gens dans la rue. Elle a frappé un voisin, insulte le mari de ma sœur sur son lieu de travail. Ah oui, j'ai une grande sœur qui vit aussi en Algérie, elle m'en veut énormément d'être en France et d'avoir une meilleure vie qu'elle. Elle pense que je ne l'aime pas mais je peux vous jurer que j'ai peur pour elle et ses enfants plus que pour moi-même parce que je la vois rater sa vie, malmener ses enfants et son mari et reproduire le même schéma que ma mère. J'espère tous les jours un jour meilleur mais il ne vient pas. Allah m'abandonne face à tout cela. Un père dépité, qui ne sait plus quoi faire avec ma mère et ma sœur, une mère qui vit dans un monde autre dans lequel elle est persécuté et victime et une sœur qui est contre mon père et moi.



Aujourd'hui, ma mère a voulu rentrer dans son appartement et a refusé de rester avec mon père, il s'est exécuté et l'a amenée chez elle. Maintenant, elle m'appelle pour me dire qu'il est maltraitant, qu'il l'insulte... Et surtout, elle me rabâche que quand nous étions petites, il ne s'occupait pas de nous. J'essaye de lui expliquer que je m'en fous, que maintenant je suis adulte mais elle persiste. 28 ans de vie avec le même discours sans relâche sur « ton père méchant, maltraitant, ton père ne t'aime pas » ...



Je ne sais plus quoi faire. Je veux juste me marier et avoir une vie de famille que je n'ai jamais eu mais ma mère dit que mon mari ne m'aime pas, que j'ai une malformation, qu'il ne restera pas avec moi. Quand je vais en Algérie (rarement), elle me frappe, m'enferme dans son appartement et sort, elle pense que je complote avec mon père contre elle. Elle me dénigre, me rabaisse, se moque de mon poids et mes pieds. Elle ne m'a jamais aimée. Je n'en peux plus de cette vie et de cette « mère ». J'ai pensé à partir dans un pays frontalier de la France et de leur faire croire que j'étais morte. Je refuse de baisser les bras et de gâcher ma vie, mais je n'en peux plus. J'ai plus aucun espoir qu'un jour, ma mère va se calmer et vivre en paix. Ce qui me rend dingue, c'est vis-à-vis de l'islam, je ne sais quoi faire. Suis-je en droit de couper tout contact avec elle ? J'ai résumé énormément mais je vous donne les grandes lignes. Pouvez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ?

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Chère Sameh,



Je comprends votre dilemme, entre loyauté, respect dû aux parents et besoin de vous libérer du poids de ce passé franchement pénible. Pénible car vous décrivez une mère qui n’a plus ses moyens pour fonctionner sainement avec ses proches. Mère malade, mère toxique… quelle loyauté lui doit-on ?



En tant que psychanalyste, je vous dirai : sauve qui peut. La blessure est douloureuse et à chaque entrevue, elle se creuse. Même si cela doit durer, si vous voulez vous retrouver vous-même, construire votre vie, d’autant que vous avez trouvé un compagnon, mettez de la distance. Cette toxicité va vous rendre la vie difficile.



Si votre mère est prise en charge sérieusement et « contenue » par un traitement médical adapté, il n’est pas impossible qu’un dialogue soit possible. Mais dans l’état que vous décrivez, protégez-vous. Je vous souhaite d’avoir rencontré un homme qui saura vous apporter l’amour dont vous avez manqué.





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com