Sur le vif Saint-Nazaire : condamné à un stage de citoyenneté après son appel à brûler la mosquée de Béziers Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 6 Janvier 2021 à 08:00





« provocation publique à la commission d’un délit de dégradation dangereuse pour les personnes ». il risquait jusqu'à cinq ans de prison et 45 000 € d'amende ; il n'a finalement écopé que d'une amende de 400 €, assorti d'un stage de citoyenneté.



Le cinquantenaire, inconnu des services de police et de gendarmerie, avait écrit : « Vous voulez lui rendre hommage ?? Allez cramer la mosquée de Béziers question de faire passer le message. » Aucune des cinq mosquées de Béziers n’a été explicitement visée mais la menace était claire. Une plainte avait été déposée par l’Association culturelle des Français musulmans de Béziers (ACFM), qui gère la mosquée Arrahma, le plus grand lieu de culte musulman de la ville. Vite identifié, il a été arrêté et placé en garde à vue le 23 octobre.



Le parquet de Béziers avait été dessaisi de l’affaire car l’individu, bien qu’il ait longtemps vécu à Béziers, était un habitant de La Baule, en Loire-Atlantique. « Les conséquences de ses propos l'ont semble-t-il dépassé, il a reconnu les faits et s'est expliqué très vite » , avait indiqué à l'AFP la vice-procureure du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Michèle Pierson.



Dans les procès-verbaux d'auditions consultés par « sous le coup de la colère (...) car il a ressenti l'attaque contre Samuel Paty au plus profond de lui » .



Avec ce stage d'une valeur de 250 euros, le tribunal entend « lui faire prendre conscience de la vie en société et de ses règles » , a estimé la présidente du tribunal lors du délibéré. La mosquée Ar-Rahma n'a pas encore réagi à ce verdict.



