La défense birmane rejetée

La Birmanie plaidait, pour sa part, la lutte antiterroriste, après les attaques de l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA) contre des postes de police en août 2017. La CIJ a écarté cette explication, relevant notamment que la junte n'a fait aucune distinction entre combattants et civils.



La CIJ condamne en outre la Birmanie pour ne pas avoir empêché les exactions commises par des civils non rohingyas qui ont participé aux opérations aux côtés de l'armée. Elle relève qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée malgré le rapport de la mission d'établissement des faits de l'ONU de septembre 2018, que les rares cours martiales n'ont abouti qu'à des peines minimes, et que personne n'a été poursuivi pour génocide. La Birmanie n'a pas non plus adopté la législation nationale exigée par la Convention. En revanche, la Cour ne retient pas l'incitation directe et publique au génocide : les messages haineux diffusés sur Facebook par des comptes liés à l'armée ne suffisent pas, selon elle, à établir cette intention spécifique.



Les juges ordonnent à la Birmanie de « permettre et faciliter le retour, en toute sécurité, volontaire et dans la dignité » des réfugiés vers leur lieu de résidence, de restituer ou remplacer les biens détruits, de rechercher les disparus, de protéger les Rohingyas contre les discriminations et de poursuivre les responsables. Naypyidaw dispose de deux ans pour rendre compte des mesures prises et, à défaut de restitution, du montant des indemnisations. Si les arrêts de la CIJ sont définitifs et contraignants, la Cour ne dispose en revanche d'aucun moyen pour les faire exécuter.