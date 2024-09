Livres Rap au vif, un polar au cœur de l’islamophobie Rédigé par Florian Dacheux | Vendredi 27 Septembre 2024 à 08:30

Soufyan Heutte plonge le lecteur dans la tête d’un criminel identitaire s’en prenant à des femmes voilées. Un polar ultra sombre conté au rythme du rap, en librairie dès le 25 octobre chez MultiKulti Editions.



Auteur et éducateur spécialisé à la Protection judiciaire de la jeunesse auprès de jeunes en situation de délinquance, Soufyan Heutte est un acteur engagé sur les questions de l’éducation populaire et du mythe de l’islamisation. Originaire du quartier de La Paillade à Montpellier, il publie son premier roman le 25 octobre chez MultiKulti Editions, une nouvelle maison lancée par D'Ailleurs & D'Ici , un média de référence sur les questions de la France plurielle.



Dans ce polar, un tueur en série assassine des femmes portant le voile. La société française est impactée de plein fouet par ces meurtres. La droite identitaire et le racisme se déchainent. Ratonnades et attentats contre les musulmans sont commis. « La saturation des amalgames et de l’islamophobie dans l’espace médiatique français qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo a été le point de départ de mon histoire , précise l’auteur. Rap au vif, c’est d’une certaine façon, la théorie du grand remplacement incarné par un tueur en série. C’est pousser jusqu’à l’absurde ces thèses mortifères » .

Entre fiction et réalité Rap au vif , c'est aussi un roman augmenté pour faire naviguer le lecteur entre fiction et réalité. Un QR code renverra à cinq courts métrages. Pour ce faire, l’auteur a lancé une campagne de financement participatif via la plateforme



« Le livre et ses vidéos sont pensés comme un seul objet. Il y a ici l’ambition d’un puzzle multimédia, ajoute Soufyan. Fan de rap et inspiré par les romans de George Pelecanos où la musique tient une place importante, j’ai joint une playlist aux différents chapitres du livre, comme une bande-son qui vient rythmer le récit, et là aussi enrichir la lecture de l’histoire. »



Comme son titre l'indique, Rap au vif donne une place d'honneur au hip-hop. Les protagonistes écoutent du rap tout au long du récit. La musique vient créer une atmosphère à l'instar d'une bande originale où les paroles viennent délivrer des indices subtils pour la suite de l'enquête. Certains passages peuvent même être rappés sur le beat de l'instrumental.

Visibiliser les invisibles Visibiliser les invisibles, développer une parole sociétale et littéraire qui mette au centre de son catalogue les interpellations des normes et leur diktat (relégation des quartiers populaires et des populations non-blanches, validisme, approches hétéro-centrées, domination masculine…) Telle est l’ambition de MultiKulti Éditions, une maison bien décidée à dépoussiérer les codes du monde de l’édition.



Après Rap au vif, suivront en libraire dès le 5 novembre Et Bang ! , le nouveau roman de Marc Cheb Sun, puis Sur les pointes de Marie Vanaret. Le premier est un polar « halluciné » qui plongera le lecteur dans la réalité des racismes actuels. Le second jonglera pour sa part avec les stéréotypes et les normes du validisme imposées. A suivre, sans aucun doute.







Soufyan Heutte, Rap au vif , MultiKulti Editions, octobre 2025, 240 pages, 19,50 €







