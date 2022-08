Quand un savant musulman provoque des tensions entre le Maroc, l'Algerie et la Mauritanie

« Je suis un partisan de la ligne défendue par Allal El Fassi

Les récents propos d'Ahmed Raissouni, le président de l'Union internationale des savants musulmans (IUMS), sont en passe de susciter de nouvelles tensions diplomatiques entre le royaume du Maroc et ses voisins, la Mauritanie et l'Algérie.(l'ancien secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, un parti marocain nationaliste et conservateur fondé en 1943 pour obtenir l'indépendance, ndlr)., a déclaré Ahmed Raissouni dans une interview à une télévision marocaine. En 2016, rappelle Yabiladi , des propos équivalents de Hamid Chabat, un homme politique et syndicaliste marocain, ont été à l'origine d'une crise diplomatique que le roi Mohammed VI devra circonscrire en urgence.Ce sont néanmoins ses réponses à une question posée sur le Sahara occidental qui ont provoqué les premières réactions les plus acerbes en Algérie.(ville située dans le territoire disputé, ndlr)(en Algérie, où sont installés d'importants camps sahraouis. ndlr)., a en effet indiqué le savant., indique de son côté le quotidien TSA , qui qualifie les propos du savant dePlusieurs partis ont appelé Ahmed Raissouni à présenter ses excuses, pointant des proposcomme le Front de libération nationale (FLN), au pouvoir, qui a jugé « plus approprié »]i pour le savant d'appeler àIl, a fustigé le Mouvement de la société pour la paix, important parti islamiste en Algérie.L'Union internationale des savants musulmans a rapidement réagi pour éviter que son institution soit éclaboussée par la controverse. Ahmed Raissouni, a précisé l'entité religieuse dans un communiqué publié lundi 15 août et signé par Ali Mohieddin Al-Qara Daghi, son secrétaire général. L'instance rappelle également l'importance pour les pays musulmans de régler leurs différentsPour mémoire, le Maroc a reconnu l'indépendance de la Mauritanie en 1969. Cette reconnaissance avait suscité des grincements de dents au sein du Parti de l'Istiqlal dirigé alors par d'Allal El Fassi. Quant au Sahara occidental, le conflit n'a toujours pas trouvé une issue et est la source depuis des années de tensions entre le Maroc et l'Algérie.