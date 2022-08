Pour la Journée mondiale des personnes disparues, un vibrant hommage en musique pour les familles (vidéo)

« La disparition d'un être cher est un événement dévastateur pour la famille et les amis. C'est pourtant la dure réalité pour de trop nombreuses personnes dans le monde, puisque des milliers de personnes sont portées disparues chaque année. » C’est un triste rappel que fait le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, célébrée chaque année le 30 août depuis 2011.



En hommage aux victimes et en signe de solidarité avec leurs familles qui, par centaines de milliers, continuent de se battre pour obtenir justice et vérité, l’institution d’aide humanitaire et le mouvement Playing For Change, créé pour « inspirer et connecter le monde par la musique » , ont fait équipe avec une quarantaine d'artistes des cinq continents dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à cette cause.



Ensemble, les musiciens aux parcours et aux voix éclectiques ont interprété la chanson « I Still Haven't Found What I'm Looking For » (Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche, en français) de U2, dont la date de sortie remonte à 1987. La campagne entend ainsi souligner « l'importance de soutenir les efforts de recherche des disparus et de veiller à ce que les familles concernées obtiennent les réponses dont elles ont besoin ».



« Dans le monde, chaque jour, des dizaines de personnes disparaissent pour diverses causes liées aux conflits armés, à la violence, aux catastrophes naturelles et sur la route migratoire, entre autres. Certaines de leurs familles sont sans nouvelles de leurs proches disparus depuis plus de 20 ans » , indique, de son côté, Playing For Change. « Ensemble, et à travers la musique, nous souhaitons exprimer notre solidarité à ceux qui font face au sentiment profond et universel de perdre un être cher. Les familles des disparus n'arrêteront pas de chercher, nous n'arrêterons pas non plus de les aider. »