Au cœur du litige, la nature de ces cours. Selon l'établissement, « la préfecture considère que les activités organisées par l’Institut Ibn Badis relèvent de la réglementation applicable aux accueils collectifs de mineurs (ACM) et nous reproche de ne pas être déclarés ou encadrés comme tels » .



Une lecture qu’il conteste : « Nous considérons que les activités concernées sont avant tout des activités d’enseignement et de transmission religieuse, destinées à permettre aux enfants d’apprendre leur religion, de découvrir leurs valeurs et de développer leurs connaissances religieuses. » Et d’insister : « Notre vocation n’est pas celle d’un accueil collectif de mineurs au sens où l’administration entend qualifier nos activités. » L’institut dit refuser « qu’une divergence d’interprétation sur la qualification de nos activités conduise à une fermeture aux conséquences aussi lourdes pour les enfants et leurs familles » .



Il assure aussi avoir accueilli les agents de contrôle « avec sérieux, responsabilité et transparence » et réclame « la même exigence » à l’administration : une telle décision « ne peut reposer sur des appréciations insuffisamment explicitées. Elle doit être fondée sur des éléments précis, vérifiables et juridiquement incontestables. »



L’institut évoque « le sentiment d’un acharnement administratif » à son encontre et s’interroge sur « le risque que les fermetures de structures musulmanes deviennent, pour certains responsables administratifs, des indicateurs de résultats ou une manière de répondre à des objectifs chiffrés » . « Monsieur le Préfet, derrière un arrêté, il y a des enfants, des parents, des éducateurs, des enseignants, des salariés et des bénévoles » , lance l'institut.