Les cours de langue arabe et d’enseignement religieux destinés aux enfants n’ont plus lieu à l’Institut Ibn Badis, à Nanterre. Un arrêté de la préfecture des Hauts-de-Seine interdit désormais l’accueil des mineurs dans le cadre de ses activités extrascolaires à compter du dimanche 22 novembre. Cette décision fait suite à un contrôle mené la même semaine par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).
« Nous appliquerons cet arrêté, car nous sommes attachés au respect du droit, mais nous le contesterons avec la plus grande fermeté », a très tôt fait savoir, dans un communiqué, l’institut, qui a annoncé la saisine du tribunal administratif en référé.
« Nous appliquerons cet arrêté, car nous sommes attachés au respect du droit, mais nous le contesterons avec la plus grande fermeté », a très tôt fait savoir, dans un communiqué, l’institut, qui a annoncé la saisine du tribunal administratif en référé.
Ce que l'institut Ibn Badis conteste fermement
Au cœur du litige, la nature de ces cours. Selon l'établissement, « la préfecture considère que les activités organisées par l’Institut Ibn Badis relèvent de la réglementation applicable aux accueils collectifs de mineurs (ACM) et nous reproche de ne pas être déclarés ou encadrés comme tels ».
Une lecture qu’il conteste : « Nous considérons que les activités concernées sont avant tout des activités d’enseignement et de transmission religieuse, destinées à permettre aux enfants d’apprendre leur religion, de découvrir leurs valeurs et de développer leurs connaissances religieuses. » Et d’insister : « Notre vocation n’est pas celle d’un accueil collectif de mineurs au sens où l’administration entend qualifier nos activités. » L’institut dit refuser « qu’une divergence d’interprétation sur la qualification de nos activités conduise à une fermeture aux conséquences aussi lourdes pour les enfants et leurs familles ».
Il assure aussi avoir accueilli les agents de contrôle « avec sérieux, responsabilité et transparence » et réclame « la même exigence » à l’administration : une telle décision « ne peut reposer sur des appréciations insuffisamment explicitées. Elle doit être fondée sur des éléments précis, vérifiables et juridiquement incontestables. »
L’institut évoque « le sentiment d’un acharnement administratif » à son encontre et s’interroge sur « le risque que les fermetures de structures musulmanes deviennent, pour certains responsables administratifs, des indicateurs de résultats ou une manière de répondre à des objectifs chiffrés ». « Monsieur le Préfet, derrière un arrêté, il y a des enfants, des parents, des éducateurs, des enseignants, des salariés et des bénévoles », lance l'institut.
Une lecture qu’il conteste : « Nous considérons que les activités concernées sont avant tout des activités d’enseignement et de transmission religieuse, destinées à permettre aux enfants d’apprendre leur religion, de découvrir leurs valeurs et de développer leurs connaissances religieuses. » Et d’insister : « Notre vocation n’est pas celle d’un accueil collectif de mineurs au sens où l’administration entend qualifier nos activités. » L’institut dit refuser « qu’une divergence d’interprétation sur la qualification de nos activités conduise à une fermeture aux conséquences aussi lourdes pour les enfants et leurs familles ».
Il assure aussi avoir accueilli les agents de contrôle « avec sérieux, responsabilité et transparence » et réclame « la même exigence » à l’administration : une telle décision « ne peut reposer sur des appréciations insuffisamment explicitées. Elle doit être fondée sur des éléments précis, vérifiables et juridiquement incontestables. »
L’institut évoque « le sentiment d’un acharnement administratif » à son encontre et s’interroge sur « le risque que les fermetures de structures musulmanes deviennent, pour certains responsables administratifs, des indicateurs de résultats ou une manière de répondre à des objectifs chiffrés ». « Monsieur le Préfet, derrière un arrêté, il y a des enfants, des parents, des éducateurs, des enseignants, des salariés et des bénévoles », lance l'institut.
La mairie s'interroge sur l'attitude de la préfecture
« Le silence ne peut être une réponse face à une décision qui bouleverse la vie de centaines de familles »., fait-il part, appelant de cette manière les élus à se mobiliser. Sans attendre, la Ville de Nanterre a réagi lundi 23 novembre.
Si la municipalité, dirigée par Raphaël Adam (Divers gauche), indique qu’« il n’appartient pas à la Ville de contester sur le fond cet arrêté », elle exprime sa « solidarité aux familles nanterriennes impactées par cette décision subite, puisqu’elles ont appris cette décision de fermeture le jour-même de ces activités ».
La mairie, qui présente l’institut comme « un acteur important du vivre-ensemble à Nanterre », estime que la multiplication des contrôles intervient « dans un contexte particulier, celui de l’opposition systématique de la Préfecture des Hauts-de-Seine au projet d’agrandissement des locaux de l’institut ». Pour elle, « la célérité des sanctions prises contre l’Institut Ibn Badis pose question, alors que d’autres établissements privés confessionnels comme le lycée Stanislas ou l’institution Notre-Dame de Bétharram, dont les manquements graves ont été documentés ces dernières années, n’ont pas fait l’objet de sanctions aussi graves de la part de l’Etat ».
Lire aussi : Violences scolaires : le « deux poids, deux mesures » dans les contrôles visant les écoles musulmanes dénoncé
Les relations entre l’institut et l’État sont tendues depuis plusieurs années. L’école avait déjà été menacée de fermeture par une mise en demeure en février 2017, puis visée par de nouvelles mises en demeure après des inspections en octobre 2021. Le projet d’extension de la mosquée a lui aussi été freiné à plusieurs reprises.
L’Institut Ibn Badis appelle à un rassemblement devant ses locaux samedi 28 novembre à 12h pour dénoncer « une décision injuste aux conséquences graves ». Et de conclure dans son communiqué : « Nous ne demandons aucun traitement particulier. Nous exigeons simplement le respect de nos droits. (…) Nous n’avons pas peur de défendre nos droits. Nous irons au bout de nos recours. Notre engagement demeure entier. »
Lire aussi :
Nanterre : l'extension de l'institut Ibn Badis, un projet qui va pouvoir se concrétiser
Si la municipalité, dirigée par Raphaël Adam (Divers gauche), indique qu’« il n’appartient pas à la Ville de contester sur le fond cet arrêté », elle exprime sa « solidarité aux familles nanterriennes impactées par cette décision subite, puisqu’elles ont appris cette décision de fermeture le jour-même de ces activités ».
La mairie, qui présente l’institut comme « un acteur important du vivre-ensemble à Nanterre », estime que la multiplication des contrôles intervient « dans un contexte particulier, celui de l’opposition systématique de la Préfecture des Hauts-de-Seine au projet d’agrandissement des locaux de l’institut ». Pour elle, « la célérité des sanctions prises contre l’Institut Ibn Badis pose question, alors que d’autres établissements privés confessionnels comme le lycée Stanislas ou l’institution Notre-Dame de Bétharram, dont les manquements graves ont été documentés ces dernières années, n’ont pas fait l’objet de sanctions aussi graves de la part de l’Etat ».
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L’Institut Ibn Badis appelle à un rassemblement devant ses locaux samedi 28 novembre à 12h pour dénoncer « une décision injuste aux conséquences graves ». Et de conclure dans son communiqué : « Nous ne demandons aucun traitement particulier. Nous exigeons simplement le respect de nos droits. (…) Nous n’avons pas peur de défendre nos droits. Nous irons au bout de nos recours. Notre engagement demeure entier. »
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