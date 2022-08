Sur le vif Maroc : lourde peine contre une blogueuse accusée d'atteinte à l'islam Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 17 Août 2022 à 13:00





« atteinte à la religion musulmane ».



Fatema Karim, 39 ans, avait été arrêté mi-juillet après avoir posté des publications sur Facebook jugées offensantes envers l'islam. Elle avait alors commenté sur un ton satirique, en langue arabe, des versets du Coran et des hadiths du Prophète Muhammad.



Les poursuites ont été déclenchées par le parquet. Face à la justice, elle a excipé de son droit à la liberté d'expression, garanti par la Constitution marocaine, devant le juge, a indiqué son frère, Bouazza Karim, à l’AFP. Elle a également présenté publiquement des excuses à « quiconque s'est senti offensé » par ses publications, assurant n'avoir jamais eu l'intention de porter atteinte à l'islam. Mais cela n’a pas suffi. « Ce verdict est très sévère. Il nous renvoie des années en arrière » , a regretté son frère. Fatema Karim a annoncé faire appel de cette décision.



En juin 2021, la justice avait condamné une Italo-marocaine à trois ans et demi de prison ferme pour les mêmes accusations après avoir publié sur Facebook des phrases satiriques imitant des versets du Coran. La jeune femme avait été libérée peu après, sa peine ayant été réduite en appel à deux mois de prison avec sursis à la suite d'une campagne de protestation de défenseurs des droits humains.



