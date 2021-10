Psycho Majid : « Ma femme ne veut plus faire l’amour depuis des années » Rédigé par Sabah Babelmin | Samedi 16 Octobre 2021 à 08:00





J’ai 38 ans et ma femme, qui est Française, en a 39. Nous avons eu trois enfants en bonne santé. Ils sont âgés de 6, 7 et 8 ans. Ça va faire plusieurs années que ma femme ne veut plus faire l’amour. Nous avons un rapport sexuel tous les deux à quatre mois. Nous vivons comme des inconnus ou des colocataires. Plus de bisous, plus de câlins, plus de rigolades ensemble.



J’ai patienté pendant trois ans en attendant que les enfants fassent leur entrée à l’école et que ma femme puisse se reposer pour ne plus être fatiguée. Même après ça, toujours rien. En lui parlant, elle m’a dit qu’elle n’a plus envie de faire l’amour, qu’elle ne ressent plus rien… Qu’elle n’a plus envie tout simplement. Que faire ?

Sabah Babelmin, psychanalyste Cher Majid,



Je vous remercie tout d’abord pour votre confiance et votre droiture, car beaucoup d’hommes dans cette situation vont aller chercher satisfaction ailleurs !



J’ai juste deux questions à vous poser : pourquoi est-il important pour vous de préciser que votre femme est Française ? Et quand vous dites que le problème dure depuis plusieurs années, cela signifie-t-il depuis la naissance du premier enfant qui a 8 ans ?



Le problème que vous évoquez est assez récurrent. Beaucoup de femmes se marient et dés qu’elles ont des enfants, s’installe chez elles comme une lassitude du sexe. Elles deviennent obnubilées par leurs enfants, les tâches ménagères, leur travail et oublient leur féminité ou la mettent de côté en prétextant la fatigue ou le manque de désir au détriment souvent de leur mari.



Elle dit « qu’elle n’a plus envie de faire l’amour, qu’elle ne ressent plus rien » . Vous parlez de fatigue chez votre femme ; il est clair qu’avec trois enfants, il y a beaucoup de travail. Vous ne dites d’ailleurs pas si elle travaille aussi ou si elle est femme au foyer.



Vous avez attendu trois ans, dites-vous, qu’elle se repose, que les enfants aillent à l’école mais toujours rien. Avez-vous consulté un sexologue ? A-t-elle consulté son gynécologue pour vérifier s’il n’y a pas de problème ?



Si c’est le cas et qu’elle dit tout simplement qu’elle ne ressent plus rien, à 39 ans, il y a un problème. C’est peut être aussi la crise de la quarantaine. Certaines femmes sentent que le temps passe et elles craignent de vieillir.



Si c’est le cas, il faudrait aller consulter un thérapeute de couple ou un psycho-sexologue pour comprendre ce qui se passe et renouer avec votre sexualité et une vie de couple harmonieuse car cela est très important pour vous mais aussi pour l’avenir de vos enfants qui doivent sentir ce qui se passe entre vous.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com