Sur le vif Libye : la candidature du fils Kadhafi à la présidentielle rétablie Rédigé par Benjamin Andria | Vendredi 3 Décembre 2021 à 12:05









L’homme de 49 ans, recherché depuis dix ans par la Cour pénale internationale (CPI) pour « crimes contre l’humanité, avait été condamné à mort en 2015 par contumace mais a bénéficié par la suite d’une amnistie. Seif al-Islam Kadhafi a été empêché pendant plusieurs jours de faire appel de la décision de la HNEC par des soutiens de Khalifa Haftar, lui-même candidat à la présidentielle.



Après le déblocage de l'accès au tribunal, le fils de Mouammar Kadhafi a pu faire valoir ses arguments avec ses avocats. Ils ont été entendus. Des scènes de liesse ont été observées près de la cour pour célébrer la nouvelle du retour de Seif al-Islam Kadhafi à la course présidentielle.



