Sur le vif Le lâche assassinat de Nessim Ramdane bouleverse Marseille et le monde du football amateur Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 9 Octobre 2024 à 16:25





Des centaines de personnes se sont rendus, mardi 8 octobre, à la mosquée de la Méditerranée, dans le 14e arrondissement de Marseille, pour assister aux obsèques de Nessim Ramdane. Ce chauffeur VTC de 37 ans a été tué par balles dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre par un tueur à gages âgé seulement de 14 ans. Ce dernier avait été recruté via les réseaux sociaux par un commanditaire de 23 ans pour assassiner un homme à la cité Félix Pyat, en lien avec le narcotrafic.



Appelé pour une course, le trentenaire conduit ses passagers au lieu souhaité. À ce moment-là, les passagers pensent reconnaître leur cible sur la voie publique et « demandent au chauffeur (...) de les déposer, de les attendre puisqu'ils avaient quelque chose à faire », selon Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille. Nessim Ramdane refuse. C’est là que l’adolescent sort son pistolet et lui tire une balle dans la tête, ne lui laissant aucune chance.



« Il s'agit d'une victime qui ni de près ni de loin, a un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants », a souligné le procureur. Nessim Ramdane, qui « ne faisait qu'exercer son métier pour faire vivre sa famille » , laisse derrière lui une femme et trois enfants. L’affluence à la mosquée était telle que c'est le terrain de basket jouxtant le lieu de culte qui a servi à la célébration de la prière mortuaire (salat al-janaza).

Un fan de foot apprécié de tous Ses coéquipiers de divers clubs par lesquels Nessim Ramdane était passé étaient notamment présents pour rendre hommage à un homme qui faisait l’unanimité autour de lui, selon de nombreux témoignages. « Notre tristesse est à la hauteur de l’image de cet homme, droit et respectueux, dont les valeurs ont toujours forcé l’admiration de ceux qui l’ont côtoyé » , a écrit sur Facebook Fabrice Coulomb, directeur sportif du Carnoux Football Club.



Pour le District de Provence, « Nessim Ramdane était bien plus qu’un simple joueur. Il incarnait les valeurs fondamentales de notre sport : le respect, l’engagement et la bienveillance. Joueur talentueux, capitaine charismatique et éducateur dévoué, il a su inspirer tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer sur et en dehors des terrains ».



« En hommage à Nessim Ramdane, victime d'un lâche assassinat vendredi dernier, une minute de silence sera observée ce week-end (du 12 octobre, ndlr) sur les matches des Championnats de Ligue Méditerranée de Football et sur les tours régionaux de Coupe de France, Coupe de France Féminine et Coupe Nationale Foot Entreprise » , a annoncé, mercredi 9 octobre, la Ligue Méditerranée de Football.



« Pour honorer sa mémoire et exprimer notre solidarité envers sa famille » , le District de Provence a aussi décidé qu’une minute de silence sera observée sur toutes les pelouses du département lors des rencontres à venir. « Ce moment de recueillement nous permettra de nous souvenir de l’homme exceptionnel qu’était Nessim Ramdane et de l’héritage qu’il laisse au football provençal. »







