Psycho Layla : « Mon mari me trahit avec d’autres femmes en ligne » Rédigé par Sabah Babelmin | Samedi 4 Septembre 2021 à 08:00





Je suis mariée, j’ai trois enfants, et j'accepte beaucoup de choses de mon mari. Il a des sauts d'humeur, il m’insulte et me rabaisse souvent. Je ne me laisse pas faire mais j’encaisse quand même.



Sauf que j'ai découvert qu'il avait des relations avec d'autres femmes, qu’il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour leur parler. Ça, par contre, me blesse plus que le reste. Je me sens trahie, d'autant plus qu'il refuse de me donner des explications ou de se justifier. Que faire de mieux pour Allah d'après vous ?

Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Layla,



Vous êtes maman de trois enfants et vous acceptez beaucoup de choses comme les insultes et les humiliations, dites-vous. De surcroit, vous découvrez que votre mari vous trompe, du moins virtuellement avec d’autres femmes. Vous lui demandez des explications, mais il refuse de vous répondre.



Au lieu de vous positionner en victime, posez-vous plutôt des questions sur ce lien qui s’est détérioré, car il me semble, que vous êtes aussi responsable de ce qui vous arrive. Pourquoi votre mari vous manque-t-il de respect ? Avez-vous subi cela enfant avec votre père ? Votre mère ? Y avait-il du respect entre vos parents ? Ou était-ce une atmosphère conflictuelle ? Malheureusement, parfois, on s’inflige ce dont on a souffert le plus.



Avez-vous toujours une sexualité avec votre mari ? Un homme heureux et épanoui, comme une femme heureuse et épanouie, ne va pas chercher une satisfaction ailleurs, ne serait-ce que pour s’assurer qu’ils plaisent encore ! Parfois, pour certaines femmes, la maternité prend toute la place et ne laisse plus d’espace à leur féminité. Est-ce votre cas ?



J’espère que toutes ces questions vont vous aider à y voir plus clair, à récupérer votre mari et, en tous les cas, à assurer la paix pour votre famille et pour vos enfants. Bon courage.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com