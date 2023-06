SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Publi-information La faim justifie les moyens ! Rédigé par Ouahid Abassi, Directeur et fondateur de DIGNITÉ International | Mardi 20 Juin 2023 à 17:02

Les ODD (Les Objectifs de développement durable) ont été adoptés par l’Organisation des Nations unies en septembre 2015. Ils constituent l’Agenda, qui associe à chaque objectif des cibles à atteindre à l’horizon 2030, en vue d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.



Un bilan mitigé ! Or, à mi-chemin de ces ODD, les indicateurs écologiques, politiques, économiques et géopolitiques ne laissent pas présager qu’ils soient atteints.

Des conflits, des guerres, des pandémies et des phénomènes climatiques aggravent profondément la sécurité alimentaire, la santé et le développement. Les effets de la crise sanitaire COVID 19, la guerre Russo-Ukrainienne et les chocs économiques et écologiques se sont conjugués à ceux de la crise alimentaire pour amplifier le chiffre des victimes de la faim dans le monde.





Malgré les bonnes intentions la réalité est amère ! La réalité alimentaire mondiale d’aujourd’hui est plus inquiétante car le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde a augmenté pour atteindre jusqu’à 828 millions en 2021, soit une hausse d’environ 46 millions par rapport à 2020 et de 150 millions depuis l’apparition de la pandémie covid-19. Un rapport de l’ONU apporte de nouveaux éléments factuels montrant que le monde s’éloigne de plus en plus de son objectif consistant à mettre un terme à la faim, à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. D'après le programme alimentaire mondial (WFP) 1 enfant de moins de 5 ans meurt de faim toutes les 11 secondes dans le monde. Cela représente plus de 3 millions d'enfants morts chaque année pour ces raisons particulièrement révoltantes. Il nous faut donc rapidement prendre conscience de la gravité de l’insécurité alimentaire et des risques s’y afférant, notamment pour la stabilité des pays fragiles.

La fin de la faim, comment ?! Dans son livre « Le Prince », Machiavel a écrit que « la fin justifie les moyens » . Si on devait parodier ce titre, nous pourrions dire que la faim justifie les moyens. Dans ce sens, la volonté politique signifierait d’étendre les efforts et les ressources par des actions concrètes, des investissements, des programmes et des politiques d’une part, d’autre part que les leaders ayant une responsabilité agissent pour vaincre ce mal pour mieux assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en traitant ce problème à la racine.





En matière de politique, tout est bon pour arriver aux objectifs !



Toutes ces crises confirment l’idée de repenser nos actions et la vitalité de réinventer la solidarité dans un nouveau monde fondé sur les principes de la dignité, l’équité et le respect de l’homme et de la terre et la préservation de la vie !







Aujourd’hui, nous sommes tous invités à mobiliser nos efforts autours d’une seule et même finalité : faire disparaitre le fléau de la faim et de la pauvreté dans le monde.



Ensemble tout est possible !



Lutter contre la faim est un devoir pour tous : acteurs humanitaires, donateurs, bailleurs de fonds, médias, Etats…etc. Or cet objectif ne pourra être pleinement atteint que s'il est traité en tant que priorité vitale et soutenu par un engagement ferme et durable.