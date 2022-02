Sur le vif Iran : un camion défonce la porte d’une mosquée sacrée pour les chiites Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Lundi 21 Février 2022 à 12:05









« Un camion a détruit la porte numéro six de la mosquée de Jamkaran et a pénétré dans la cour du lieu sacré » , a fait savoir l'agence de presse Fars, qui précise que le véhicule « transportait de l'essence » . Après l'incident, les pèlerins ont été évacués du lieu sacré et les forces de l'ordre ont établi un cordon de sécurité.



La mosquée de Jamkaran, qui accueille des milliers de pèlerins chaque semaine, a été construite à l'endroit où, selon les chiites, serait apparu le Mahdi, le dernier Imam, qui doit revenir à la fin des temps pour inaugurer un règne de justice.



Lire aussi :

La Mecque : un Saoudien arrêté après avoir foncé en voiture sur le lieu saint de l'islam (vidéo) Un camion a détruit, dimanche 20 février, l'une des portes de la mosquée de Jamkaran, située dans la ville sainte chiite de Qom, en Iran. Accident ou attaque ? Le conducteur du camion a été arrêté mais les motivations de cet acte sont encore inconnues., a fait savoir l'agence de presse Fars, qui précise que le véhicule. Après l'incident, les pèlerins ont été évacués du lieu sacré et les forces de l'ordre ont établi un cordon de sécurité.La mosquée de Jamkaran, qui accueille des milliers de pèlerins chaque semaine, a été construite à l'endroit où, selon les chiites, serait apparu le Mahdi, le dernier Imam, qui doit revenir à la fin des temps pour inaugurer un règne de justice.Lire aussi :