Psycho Inaya : « Je l'aime mais son comportement m'est devenu insupportable » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 14 Janvier 2023 à 08:00





J’aimerais vous raconter mon histoire. Il y a trois ans, j’ai rencontré un homme, nous avions tous les deux 18 ans à cette époque. Il était doux à mon égard, protecteur, compréhensif et j’en passe. Il est donc venu demander ma main auprès de mes parents. Ma mère a refusé de rencontrer sa famille car « elle ne le sent pas » . On a alors organisé une rencontre à l’improviste. Le début de la rencontre s’était bien passé sauf que ma mère était beaucoup trop sur la défensive. Pour elle, c’est catégorique, c’est non.



Étant donné que je sortais du bac, c’était compliqué. Lui aussi était à l’école encore et je voulais faire une formation de deux ans. Mon père, lui, n’était pas contre (le mariage) mais voulait que je termine mes études.



Après la rencontre, ma mère a demandé au voisinage si monsieur était bien. Apparemment, les personnes à qui elle a demandé lui on dit de fuir car c’était une famille à problèmes. Je dis « apparemment » car ma mère a tendance à énormément mentir quand quelque chose ne lui plait pas et ça, depuis mon enfance. Maintenant, je n’arrive plus à lui faire confiance.



Elle est venue chez moi en furie, m’a demandé de le bloquer partout ainsi que sa famille. Elle me réveillait le matin, me traitait de « pute » et de « salope » car je lui ai ramené un homme comme ça. Elle m’a tellement cassé la tête que je lui ai fait croire que je l’avais supprimé.



Suite à cela, je suis tombée en dépression pour la deuxième fois dans ma vie. Je n’arrivais pas à avancer ni à sortir de chez moi. Puis les jours et les mois ont passé, j’ai fini par mieux aller.



Par la suite, monsieur a changé, il s’est rapproché de la religion (il priait déjà). Depuis tout a changé, il veut absolument savoir où je vais, avec qui, pourquoi, comment je m’habille, si j’ai mis du maquillage ou pas, combien de temps la sortie va me prendre. C’est devenu invivable. J’ai eu des parents super stricts et malgré ce que je lui ai raconté, il ne change pas. J’ai toujours besoin de sortir prendre l’air notamment après une dispute.



Nous avons organisé notre mariage pour l’été prochain mais il y a toujours embrouille entre lui et ma mère. Je me retrouve encore une fois entre les deux familles ne sachant pas quoi faire. Lui aussi a énormément de propos qui me choquent. Nous avons maintenant 20 ans et il me dit pour l’appartement qu’il ne se sent pas prêt à vivre avec moi, que le mieux, c’est de vivre chacun chez soi ??? Ou alors, à un moment, il doutait carrément de notre relation, il se disait qu’il aura énormément de responsabilités et qu’il ne sait pas s’il va pouvoir les assumer. Moi je ne vous cache pas que trois ans, c’est long. Je l’aime malgré moi mais son comportement est devenu insupportable pour moi. J’ai développé une boule au ventre suite à cela, j’ai énormément de problèmes de santé. Merci de m’aider.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Chère Inaya,



Voyez, vous le dites vous-même, vous voilà coincée entre les deux familles, entre votre mari et votre mère etc. Et vous, alors, dans tout ça ? Vous dites « Je l’aime » et, en même temps, vous êtes choquée par ses nouvelles exigences et la surveillance tyrannique qu’il croit mettre en place au nom de la religion.



En tout cas il n’a rien compris à l’amour, ni à la nécessaire confiance que l’on doit se faire dans le couple pour que la relation s’épanouisse. Visiblement, il est tout jeune, manque d’expérience et il a l’honnêteté de vous le dire.



Même si votre mère semble abusive dans ses exigences, peut-être sent-elle que cet homme ne vous convient pas. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps tous les deux avant de vous lancer dans le mariage. Apprendre la vie, à mieux vous connaître, partager vos points de vue, etc. Si votre amour est assez fort, il saura attendre. Si non, votre boule au ventre indique que votre anxiété parle au nom de votre âme que vous ne voulez pas écouter.





