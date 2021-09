Sur le vif Favoriser l’embauche et l'intégration des réfugiés, dix grandes entreprises s'engagent Rédigé par Myriam Attaf | Lundi 21 Juin 2021 à 19:30





« Faire bouger les lignes » , c’est l’ambition affichée de dix entreprises françaises et internationales, qui entendent accompagner les réfugiés dans leur intégration professionnelle en France. Rassemblées au sein d’un collectif nommé « Refugees Are Talents » , les dirigeants d'Accor, d'Adecco, de Barilla, de BNP Paribas, d'Ikea, d'Ipsos, de Keolis, de L'Oréal, de Michelin et de Sodexo disent vouloir favoriser l’insertion des réfugiés statutaires dans le monde de l’entreprise.



« Chaque année, la France accueille 50 000 réfugiés et autant de talents ! Certains d'entre eux sont diplômés, d'autres non, mais tous ont des compétences et des expertises recherchées par les organisations, et avant tout, une forte volonté d'intégration. Nous, dirigeants réunis au sein du collectif Refugees Are Talents, sommes mobilisés en faveur de l'intégration en entreprise des personnes réfugiées » , écrivent les signataires dans les premières lignes d'une tribune parue dans le



Les entreprises appelées à rejoindre leur démarche « partager de bonnes pratiques, de renforcer la sensibilisation des collaborateurs et de favoriser le processus d’intégration des réfugiés statutaires » , qui « ont le droit de travailler » et même d’être embauchées immédiatement. « Nous pouvons agir pour renforcer leur employabilité et leur citoyenneté. »



Leur initiative est soutenue par plusieurs ONG nationales et internationales, qui les « accompagnent dans le recrutement des candidats, dans la mise en place de programmes de formation, de mentoring ainsi que sur les questions relatives au cadre légal d'intégration des personnes réfugiées dans nos entreprises » , précisent-ils.



« Il est de notre responsabilité à tous de préparer l'avenir de nos entreprises et de nous entourer des meilleurs talents. S'engager pour l'accueil de personnes réfugiées est un levier puissant qui renforce la raison d'être de nos entreprises et la performance de chaque entité » , affirment-ils. « Petites et moyennes entreprises, grands groupes, institutions publiques, établissements d'enseignement supérieur, organismes de formation, rejoignez-nous ! Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous ferons grandir notre engagement. Par conviction ; et parce que c'est une voie d'avenir pour nos entreprises et pour notre pays. »



Myriam Attaf