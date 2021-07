Sur le vif Deux imams évincés de leurs mosquées à la demande de Gérald Darmanin Rédigé par Saphirnews | Lundi 26 Juillet 2021 à 07:55









Les deux imams ont été accusés d’avoir tenus des propos jugés sexistes et « attentatoires à l’égalité femmes-hommes » . Des accusations balayées par les principaux intéressés, en particulier par celui qui officie à la mosquée de Gennevilliers. Il a décidé, en ce sens, de porter plainte contre Gérald Darmanin. Saphirnews reviendra plus en détail sur cette affaire.



Une mosquée de Roubaix serait aussi dans le collimateur du ministère de l’Intérieur pour avoir réservé la totalité de sa surface de prière aux hommes depuis le début de la pandémie, excluant de fait les femmes de la prière. Une décision expliquée par les dirigeants du lieu de culte par la limitation d'accueil qui la pousse à privilégier les hommes plutôt que les femmes dont la venue à la mosquée n'est pas obligatoire.



Deux cadres religieux musulmans ont été écartés de leurs fonctions d’imams, l’un à Saint-Chamond dans la Loire, l’autre à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, à la demande du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a annoncé ce dernier vendredi 23 juillet, le jour même de l’adoption définitive du projet de loi contre le séparatisme. Les deux imams ont été accusés d’avoir tenus des propos jugés sexistes et. Des accusations balayées par les principaux intéressés, en particulier par celui qui officie à la mosquée de Gennevilliers. Il a décidé, en ce sens, de porter plainte contre Gérald Darmanin. Saphirnews reviendra plus en détail sur cette affaire.Une mosquée de Roubaix serait aussi dans le collimateur du ministère de l’Intérieur pour avoir réservé la totalité de sa surface de prière aux hommes depuis le début de la pandémie, excluant de fait les femmes de la prière. Une décision expliquée par les dirigeants du lieu de culte par la limitation d'accueil qui la pousse à privilégier les hommes plutôt que les femmes dont la venue à la mosquée n'est pas obligatoire.