De la France à l'Algérie, des hommages nombreux rendus à Rayane Lemmouchi, tué aux Lilas

La mort aussi violente que gratuite de Rayane Lemmouchi ne peut laisser personne indifférent. L'émotion était palpable à la mosquée de Nanterre, où s'est tenue, jeudi 25 mai, une prière funéraire en faveur du jeune homme de 25 ans, tué au couteau, dans la soirée du samedi 20 mai, aux Lilas, en Seine-Saint-Denis.



L'émotion est aussi forte à Agen, la ville d'enfance de Rayane où le père continue d'exercer en tant que médecin urgentiste à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. En hommage à son fils, une cérémonie a aussi été organisée jeudi en la mosquée d'Agen.



« Au nom de tous les fidèles, la mosquée d’Agen tient à présenter ses sincères condoléances à la famille et à lui témoigner son soutien : il s’agit d’une famille qui a grandi au sein de notre mosquée durant plusieurs années et dont les parents ont apporté énormément en termes d’investissement », ont fait savoir les responsables du lieu de culte sur les réseaux sociaux, qui émet l'espoir que « justice sera rendue même si cela n'attenuera pas l'immense peine ».



Le corps du dentiste, originaire de Toulouse et habitant de Drancy, a été rapatrié vers l'Algérie. Une prière mortuaire est prévue après la prière du vendredi 26 mai à Skikda, à l'est d'Alger, avant son enterrement.