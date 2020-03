Coronavirus en France : les conseils du CFCM adressÃ©s aux mosquÃ©es, imams et fidÃ¨les

Points de vue Coronavirus en France : les conseils du CFCM adressés aux mosquées, imams et fidèles Rédigé par Conseil français du culte musulman (CFCM) | Mardi 3 Mars 2020 à 11:25









La situation étant différente d’un département à l’autre, il convient de vous tenir informé auprès des autorités sanitaires et préfectorales de votre département sur les mesures à prendre au sein de votre lieu de culte. Vous pouvez d’ores et déjà diffuser et afficher les documents, ci-joint (plus bas), dans votre lieu de culte ou tout lieu recevant du public.



Les prières collectives dans les mosquées doivent être considérées comme des rassemblements collectifs auxquels doivent s’appliquer les consignes des autorités sanitaires de notre pays.



Si, dans les semaines à venir, les autorités compétentes demandent l’annulation de la prière collective du vendredi, voire la fermeture provisoire des lieux de culte, parce que la situation sanitaire l’exige, vous devez appliquer ces consignes et expliquer aux fidèles que la préservation de la santé des fidèles prime sur la célébration collective de la prière.



Etant indiqué que les personnes âgées sont davantage vulnérables au coronavirus, il convient d’inciter les personnes âgées de plus de 70 ans à ne pas venir à la mosquée dans les semaines qui viennent, notamment lorsqu’elles souffrent d’une pathologie chronique (diabète, asthme, insuffisance cardiaque…).



Lire aussi : Coronavirus : le CFCM lance un message urgent de prévention, plusieurs mosquées fermées dans l'Oise Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que connaît notre pays avec le coronavirus (Covid-19), de nombreux rassemblements et événements y ont été annulés.Vous pouvez d’ores et déjà diffuser et afficher les documents, ci-joint (plus bas), dans votre lieu de culte ou tout lieu recevant du public.Si, dans les semaines à venir, les autorités compétentes demandent l’annulation de la prière collective du vendredi, voire la fermeture provisoire des lieux de culte, parce que la situation sanitaire l’exige, vous devez appliquer ces consignes et expliquer aux fidèles que la préservation de la santé des fidèles prime sur la célébration collective de la prière.

En complément de ces consignes, il convient de rappeler :



1. Toute personne qui présente des symptômes d’une infection : qui éternue ou tousse ou a des difficultés respiratoires ou a une température élevée ou venu récemment de l'étranger doit appeler le 15 et rester prier à la maison pour éviter de propager les infections. Le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a dit : « Une personne souffrant de maladie infectieuse ne devrait s'approcher d'une personne en bonne santé ».



2. S'il y a une personne dans la mosquée présentant certains des symptômes ci-dessus, conseillez-lui d’appeler le 15 et de rester prier chez lui.



3. Les symptômes mentionnés ci-dessus se produisent de manière similaire dans un « mauvais rhume » ou grippe ainsi que dans une infection à coronavirus.



4. Quelques conseils simples mais utiles à donner aux fidèles :



- Se laver très régulièrement les mains.



- Tousser ou éternuer dans son coude.



- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.



- Si vous êtes malade, porter un masque chirurgical jetable.



- Éviter de se serrer la main et privilégier la salutation orale et à distance.



- Évitez de toucher fréquemment par la main vos yeux / nez / bouche ...



- Retirer des lieux d’ablutions des mosquées les serviettes à usage multiple et remplacer- les par des serviettes à usage unique.



Merci aux imams et responsables de mosquées de diffuser toutes ces informations. Mentionnez-les avant et après les prières notamment celle du vendredi, sur vos supports médias ; et à travers tous les réseaux sociaux. Et merci de prier pour un prompt rétablissement des malades et la protection de tous.

Affiches-fiches-reflexes.pdf (1.41 Mo)