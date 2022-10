Contre la répression en Iran, un fort soutien manifesté depuis Paris

« Mahsa Amini, ton nom a fait trembler la tyrannie des ayatollahs. »

« Il y eut des sifflets et des applaudissements. Pour tout le monde. Les sifflets étaient plus importants pour Manon Aubry et moi. Moins pour Laurence Rossignol et Olivier Faure mais tout le monde l’a été »

« Aujourd’hui plus que jamais le peuple iranien a besoin de la communauté internationale. Nous savons désormais les manœuvres du régime et nous connaissons le combat du peuple iranien contre la dictature. Nous leur apportons notre soutien et rappelons l’importance de reconnaître l’accès aux droits fondamentaux pour le peuple Iranien que sont : le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme »

« plus globalement à la multiplication des initiatives pour que leur combat ne tombe pas dans l’oubli ».