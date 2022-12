Canada : la solidarité, une tradition bien ancrée à la mosquée d’Edmonton face au grand froid

« la compassion et l’entraide sont des piliers de l’islam. La présence d’innombrables citoyens sans abri à Edmonton, pousse à prendre les mesures nécessaires et à fournir de l’aide »

Pour la quatrième année consécutive, la mosquée Al-Rashid d’Edmonton, dans la province de l’Alberta (Canada), a ouvert ses portes aux sans-abris alors que les températures sont tombées en dessous de - 20°C. Sedigh Pathan, l’imam de la mosquée, a rappelé à la presse locale queCette mosquée met 75 lits à disposition et ouvre ses portes tous les jours de 18h à 8h du matin. En plus d’un abri, elle offre des plats chauds et des produits de première nécessité aux indigents. Les abris d’Edmonton sont remplis à 90 % depuis que les conditions météorologiques se sont détériorées avec des vents persistants pendant plusieurs nuits d’affilée. Plus de 800 personnes vivent dans la rue à Edmonton, selon l'association Homeward Trust.La mosquée Al-Rashid a remercié Islamic Relief Canada pour son aide. L’ONG lui a fourni une centaine de paquets de vêtements chauds. L’an dernier, une organisation de solidarité juive s’était jointe aux responsables de la mosquée pour offrir aide et réconfort aux personnes dans le besoin.