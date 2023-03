Avant le Ramadan 2023, les locaux de la future mosquée de Wattignies saccagés

Cet acte de vandalisme vient s'ajouter aux difficultés rencontrées par la communauté musulmane de Wattignies pour obtenir un lieu de culte. De nombreux obstacles administratifs ont en effet été dressés. Alain Pluss explique que le blocage est dû à la commission de sécurité préfectorale et non à ses services. Il lui parait « légitime qu’on demande un lieu pour exercer son culte » , mais les conventions signées avec le service Jeunesse-Sport de la ville sur les trois premières salles proposées n’étaient pas conformes alors que les refus de la préfecture motivés par des problèmes d’accessibilité et de sécurité lui semblent plus difficilement explicables.



Le maire a donné rendez-vous aux responsables d’Al Amal ce lundi 20 mars à 18h30 pour leur présenter une solution concernant le prêt d’une salle pour le mois du Ramadan. De son côté, l’association Al Amal a déposé un référé-suspension auprès du tribunal administratif pour contester le dernier refus de permis de construire.



Pour le moment, les fidèles doivent faire face aux dégâts. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’intrusion et retrouver les coupables. Un expert de l’assurance doit passer pour estimer les dégâts. Les centaines de donateurs qui se sont mobilisés pour financer ou aider à l’aménagement des locaux du futur lieu de prière en sont toujours au même point depuis 2019. L’incompréhension face à la haine est totale mais la détermination des porteurs du projet Al Amal (qui signifie espoir en arabe) et de leurs fidèles reste intacte.