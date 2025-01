Aux lendemains du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz : mémoire et espérance

La guerre en Ukraine, qui ravage le pays et déchire des vies innocentes, nous rappelle douloureusement que la haine et la guerre n'ont pas de frontières. Mais comment ne pas voir aussi, dans le contexte actuel, l'urgence de la situation à Gaza ? Alors qu'un fragile cessez-le-feu a été proclamé, que des portes de prisons s'ouvrent et que des innocents retrouvent leur liberté, nous devons saisir ce moment comme une lueur d'espoir. Un cessez-le-feu est une occasion, aussi fragile soit-elle, de faire une pause et de réfléchir à la nécessité d'une paix juste et durable. Les enfants, les femmes, les hommes libérés de leur captivité sont des symboles de cette lueur d'espoir, qu'il nous appartient de nourrir et de faire grandir.Ce moment ne doit pas être qu'une pause, il doit être une étape vers la construction d'une paix véritable. Une paix qui ne se contente pas d'un simple cessez-le-feu, mais qui ouvre la voie à une réconciliation, à une cohabitation pacifique fondée sur la justice et la dignité de chaque être humain. La paix n'est pas un simple vœu pieux, c'est un choix audacieux, un combat à mener jour après jour, pour construire un avenir sans haine, sans guerre.C'est dans cette perspective que nous appelons à l'action : ne jamais oublier les leçons du passé, mais aussi ne jamais renoncer à espérer en un avenir meilleur. Ne jamais laisser la haine ou l'indifférence envahir notre société. Ne jamais cesser de lutter pour la paix, la dignité et la justice, non seulement en mémoire des victimes d'Auschwitz, mais aussi pour ceux qui souffrent encore aujourd'hui, comme à Gaza.*****est recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président du Conseil des mosquées du Rhone (CMR).Lire aussi :