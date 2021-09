Sur le vif Au Mali, les leaders chrétiens et musulmans plaident ensemble pour la paix et la stabilité Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 3 Septembre 2021 à 10:45





« Nous les religieux du Mali, chrétiens et musulmans, nous sommes inquiets de la situation actuelle du pays. C’est ce qui nous oblige aujourd’hui à nous lever et à nous unir, afin que la paix revienne, et que tout le monde aille dans le même sens. » Ces mots des leaders religieux chrétiens et musulmans sont extraits d’une déclaration finale publiée lundi 30 août, à l’issue d’une rencontre organisée à Bamako.



Ce pays d’Afrique de l’Ouest est plongé dans l’instabilité depuis un premier coup d’Etat en août 2020, suivi d’un second en mai dernier perpétré par les forces armées maliennes. Vivement préoccupés face à une situation sécuritaire dégradée, les religieux de diverses confessions ont uni leurs voix pour plaider en faveur d’une meilleure cohésion nationale qui permettra de bâtir une paix durable dans la région.



Parmi les leaders religieux signataires de la déclaration, on retrouve, rapporte



« Le Mali est dans une situation très compliquée, on constate que les choses vont de pire en pire dans les petites localités, et maintenant même la capitale, Bamako n’est plus épargnée. Si l’insécurité atteint un tel niveau dans un pays, cela mérite qu’on s’inquiète vraiment » , font-ils part. « C’est pour cela que les religieux se sont levés, c’est pour cela que nous faisons cette déclaration : il faut que ceux qui dirigent notre pays actuellement réagissent, et que ceux qui aspirent à diriger le comprennent aussi. »



