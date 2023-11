AntisÃ©mitisme : la Grande MosquÃ©e de Paris sommÃ©e de sâ€™expliquer face aux propos de son imam

« s’inscrit en faux »

La GMP a très vite pris la plume dans l’optique de désamorcer la vilaine controverse. Dans un communiqué, son recteur, Chems-Eddine Hafizcontre les propos tenus par l’imam, qui n’estde l’institution et, affirme-t-elle, avant de déplorer et condamnerla recrudescence des actes antisémites.conclut-elle.Bien avant les déclarations polémiques de l’imam, la Grande Mosquée de Paris fait face à une levée de boucliers de hauts représentants du culte juif mécontents de ses positions sur le conflit israélo-palestinien à l’aune des événements du 7 octobre au Proche-Orient et sur la marche contre l’antisémitisme.Le rabbin Moché Lewin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, a ainsi annoncé, lundi 13 novembre, sa démission de la Commission d'adaptation du discours de l'Islam en France créée au sein de la GMP., a-t-il expliqué dans un communiqué.a-t-il poursuivi, souhaitant de la GMPChems-Eddine Hafiz a fait partie de la délégation de représentants des cultes qui ont rencontré Emmanuel Macron lundi 13 novembre., a-t-il martelé à la sortie de l’Elysée.Il a dénoncé dans le même temps leLire aussi :