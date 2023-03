Sur le vif A l'approche du Ramadan, les musulmans de Wattignies dans la rue pour se faire entendre Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 13 Mars 2023 à 14:00









Alors que « nous, association Al Amal - L’Espoir, regrettons vivement la tournure que prennent ces événements. Nous aurions préféré que ce projet soit co-porté, accompagné par les pouvoirs publics, pour soutenir les besoins des citoyens Wattignisiens de confession musulmane. De nombreuses collectivités locales en France ont fait ce choix dans l’intérêt commun de leurs administrés et dans le respect de l’ordre républicain. (…) L’association Al Amal, rappelons-le existe depuis 2008, a pour seul objet d’animer un lieu de culte, lieu de culture, lieu de vie ouvert à tous » , a-t-elle fait savoir en amont.



L’association a également publié une « de prendre en compte notre demande et de nous permettre de pratiquer notre religion en toute liberté » et que « des mesures soient prises pour protéger notre mosquée et notre communauté contre toute forme de discrimination et de haine » . Quelque 300 personnes ont manifesté dans le calme devant la mairie de Wattignies, dans le Nord, samedi 11 mars. De confession musulmane, elles réclamaient des explications à Alain Pluss, le maire de la ville, qui refuse de leur accorder un permis de construire pour construire une mosquée. Cette manifestation était organisée par l’association Al Amal - L’Espoir Wattignies qui porte le projet de construction du lieu de culte.Alors que le mois du Ramadan va bientôt débuter, , a-t-elle fait savoir en amont.L’association a également publié une pétition en ligne pour appuyer sa demande. Dans ce texte, elle fait le constat que la mosquée utilisée initialement a été fermée à plusieurs reprises et demande aux autorités localeset que